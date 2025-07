Revue de presse : le mercato s’anime à l’OGC Nice et au Stade Rennais !

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie de la France du football.

Stade Rennais : Matusiwa vers Ipswich

Le milieu néerlandais Azor Matusiwa va s’engager avec Ipswich Town, qui évoluera en Championship après sa relégation au terme de la saison 2024-25. Selon L’Equipe, le Stade Rennais va vendre son joueur pour 11,5 M€. Une perte conséquente puisqu’il avait déboursé 16 M€ pour le faire venir de Reims en janvier 2024…

OGC Nice : une offre pour Oppong (Norrköping), Jansson (Rapid) arrive, Laborde vers l’Arabie saoudite ?

Selon Foot Mercato, l’OGC Nice a formulé une offre à l’IFK Norrköping pour son jeune défenseur central ghanéen Kojo Peprah Oppong (21 ans). Arrivé cet hiver à l’IFK en provenance de la Deuxième division suédoise, Oppong vaudrait aux alentours d’un million d’euros, selon Transfermarkt. Toujours selon le média, l’arrivée de l’attaquant Isak Jansson en provenance du Rapid de Vienne est bouclée. L’international Espoirs suédois s’engage pour 10 M€. Enfin, selon L’Équipe, le club saoudien Al-Diraiyah FC, fraîchement promu en D2, est en discussions avancées pour faire venir Gaëtan Laborde, auteur de 11 buts en Ligue 1 la saison dernière. Le transfert n’est pas encore finalisé, mais l’intérêt est sérieux.

Stade Brestois : Bizot vers Aston Villa

Désireux de quitter le SB29, à tel point qu’il a séché la reprise et a dit qu’il ne jouerait pas non plus les matches amicaux, Marco Bizot serait sur le point de s’engager avec Aston Villa. Le Néerlandais de 34 ans évolue en Bretagne depuis 2021. Aston Villa, quart de finaliste de la dernière Champions League, a laissé partir son titulaire, l’Argentin Dibu Martinez, en fin de contrat.

RC Strasbourg : c’est fait pour Amougou, Penders en approche

Recruté à Saint-Etienne le 3 février pour 15 M€, Mathis Amougou revient déjà en France. Le milieu de terrain de 19 ans a été transféré par Chelsea à Strasbourg pour un montant qui n’a pas été dévoilé. Il s’est engagé pour cinq ans. Le contrat prévoit une clause de rachat prioritaire pour les Blues. Par ailleurs, le finaliste du Mondial des Clubs devrait prêter le gardien Mike Penders à son club partenaire.

FC Metz : premier contrat pro pour un jeune très prometteur

Le club lorrain, promu en Ligue 1, a fait signer un premier contrat pro de trois ans au jeune attaquant luxembourgeois Brian Madjo (16 ans). Celui-ci, déjà international, a tapé dans l’œil de plusieurs clubs, l’un d’entre eux ayant même formulé une offre de 6 M€ au FCM, selon L’Equipe. Raison pour laquelle les Grenats ont souhaité bétonner son avenir en le faisant passer pro. Stéphane Le Mignan a dit à son sujet : « Nous n’avons pas pu le voir avec les séniors pour un problème de réglementation, mais il a été surclassé avec les U19 (13 buts en 26 matches dans cette catégorie en 2024-25). Il a une morphologie avancée par rapport à son âge (1m93), donc il est capable de répondre à des défis physiques. Nous verrons dans six semaines comment il se situe par rapport aux autres joueurs. Il a du travail, mais il peut être un élément important. Cela peut être conséquent pour lui, car le pas est grand entre les U19 et une équipe qui joue en L1 ».

Angers SCO : l’Ajax sur Yahia Fofana

Yahia Fofana, gardien international ivoirien d’Angers, dispose d’un bon de sortie mais aucun club n’a encore formulé d’offre concrète. Selon L’Équipe, l’Ajax Amsterdam et le PSV Eindhoven se sont récemment renseignés, tout comme West Ham et le Torino, mais tous restent attentistes, notamment à cause de la CAN à venir. Fofana, sous contrat jusqu’en 2026, ne veut pas se précipiter et privilégie un projet avec garanties de temps de jeu. Angers, de son côté, a anticipé un possible départ en recrutant Hervé Koffi en prêt depuis Lens.

AS Monaco : fin de la piste Johan Bakayoko ?

L’AS Monaco, qui espérait recruter Johan Bakayoko (PSV) après avoir vendu Maghnes Akliouche, voit le dossier lui échapper. Le club de la Principauté, pourtant bien placé ces derniers jours, est désormais devancé par plusieurs clubs allemands, dont le Bayer Leverkusen, le RB Leipzig et le Borussia Dortmund, comme le rapporte Sacha Tavolieri. La vente d’Akliouche, toujours bloquée, freine l’ASM, tandis que Bakayoko donnerait sa préférence à un départ en Bundesliga. Un double coup dur qui pourrait compromettre sérieusement cette piste.