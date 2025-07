Real Madrid : Vinicius va encore faire trembler Rio, une fête XXL pour ses 25 ans !

Quelques jours après la fête d’anniversaire de Lamine Yamal à Barcelone, qui a fait couler beaucoup d’encre, Vinicius Junior (Real Madrid) va célébrer ses 25 ans dans une ambiance de folie.

Décidément, les ailiers de Liga ne manquent pas d’énergie… même en dehors des terrains. Après la fête d’anniversaire de Lamine Yamal qui a secoué les réseaux sociaux, c’est au tour de Vinicius Junior de faire parler de lui. L’ailier du Real Madrid va fêter ses 25 ans ce week-end, avec un léger décalage puisque son anniversaire tombe officiellement le 12 juillet. Mais qu’importe la date, l’essentiel est ailleurs : l’événement s’annonce complètement démesuré.

D’après le très bien renseigné site brésilien LeoDias, les festivités auront lieu au stade Lajedo, dans la banlieue de Rio de Janeiro, et dureront… deux jours. Ambiance garantie, mais confidentialité maximale : les invités comme le personnel seront contraints de laisser leur téléphone portable à l’entrée. Aucun cliché ne devra filtrer.

La fête de ses 24 ans avait duré 3 jours !

Au programme, six scènes, des performances live de trap et de funk, des animations en cascade et un buffet XXL avec des plats venus du monde entier. Rien n’est laissé au hasard, et ceux qui ont assisté à la fête des 24 ans de Vini – qui avait duré trois jours – savent que ce n’est pas une promesse en l’air.

Star sur le terrain et showman dans la vie, Vinicius semble bien décidé à célébrer ses 25 ans avec autant d’intensité qu’un Classico. Reste à savoir si cette nouvelle débauche d’énergie hors des pelouses fera aussi grincer des dents du côté de Madrid.