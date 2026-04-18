OM Mercato : un chouchou de Benatia déjà poussé vers la sortie !

Recruté l’hiver dernier contre environ 6 millions d’euros, Tochukwu Nnadi se dirige déjà vers un départ. Une énième erreur de recrutement côté marseillais.

L’avenir de Tochukwu Nnadi à l’OM semble déjà s’écrire loin de la Canebière. Arrivé récemment dans le projet phocéen, le milieu nigérian ne fait visiblement pas partie des plans sportifs actuels, ni de ceux de Roberto De Zerbi, ni de son successeur Habib Beye.

Nnadi n’a jamais réellement réussi à s’imposer dans la rotation marseillaise. Sous De Zerbi, il n’était déjà pas un élément prioritaire, et la tendance s’est confirmée avec l’arrivée d’Habib Beye sur le banc olympien. D’après les dernières révélations de La Minute OM, le coach sénégalais ne compterait pas non plus sur le milieu de terrain nigérian dans son projet sportif. Depuis son arrivée à Marseille, Nnadi n’a d’ailleurs disputé que 34 minutes de jeu, un temps de présence très limité qui confirme son statut de joueur en marge du groupe professionnel.

Un transfert porté à l’origine par Benatia

Le dossier est également intéressant sur le plan interne. Le joueur avait été identifié et souhaité par Medhi Benatia, dans une logique de pari sur le potentiel et la revente.

Mais le changement de hiérarchie sportive et les ajustements d’effectif ont rapidement fragilisé sa position dans le club.

Vers un départ dès le prochain mercato

Face à cette situation, l’entourage du joueur aurait déjà commencé à explorer des solutions pour la suite de sa carrière.

Et une piste revient avec insistance : la Premier League. Le championnat anglais serait aujourd’hui perçu comme une destination crédible pour relancer le milieu nigérian, en manque de temps de jeu et de stabilité à l’OM.

Plusieurs clubs suivent traditionnellement les profils jeunes et physiques issus de Ligue 1, ce qui pourrait faciliter une sortie rapide lors du prochain mercato.

Un échec de plus dans la gestion du mercato

En interne, ce dossier interroge aussi sur la gestion des recrutements récents. Entre changements d’entraîneurs, vision sportive fluctuante et intégration difficile de certains profils, l’OM enchaîne les cas compliqués.

Nnadi symbolise ainsi un recrutement encore en suspens, entre potentiel inexploité et départ prématuré