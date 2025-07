FC Barcelone Mercato : après Rashford, Flick s’emballe pour un nouveau crack en défense !

Hansi Flick continue de dessiner son FC Barcelone version 2025-2026. Après avoir ciblé Marcus Rashford, l’entraîneur allemand aurait désormais une nouvelle priorité : recruter un latéral de très haut niveau. Et plusieurs pistes sont déjà à l’étude.

🟥 Rumeur

Le mercato du FC Barcelone prend une tournure bien plus offensive qu’attendu. Mais pas seulement. Après avoir jeté son dévolu sur Marcus Rashford, qu’il rêve de relancer en Catalogne, Hansi Flick a désormais un autre chantier en tête : renforcer ses couloirs défensifs avec un latéral de calibre international.

Selon le journal Sport, le technicien allemand a demandé à sa direction de cibler un latéral gauche en priorité, sans écarter pour autant la possibilité de recruter un joueur côté droit. Une volonté claire de hausser le niveau dans les couloirs, zones où le Barça a montré de vraies limites ces derniers mois, notamment dans les grands rendez-vous.

Deux noms sont déjà sortis du chapeau : Alex Grimaldo et Denzel Dumfries. Le premier, pur produit de la Masia, reste très apprécié en interne. Après une saison monstrueuse avec le Bayer Leverkusen, Grimaldo coche toutes les cases : formé au club, très offensif, et expérimenté. Mais sa valeur est en nette hausse, et la concurrence pourrait être rude.

Grimaldo ou Dumfries en priorité ?

À droite, Denzel Dumfries plaît beaucoup pour son profil physique, son volume de jeu et son expérience au très haut niveau avec l’Inter et les Pays-Bas. Son nom revient régulièrement en Espagne, et Flick le connaît parfaitement pour l’avoir affronté la saison dernière en Ligue des Champions.

Avec un budget limité, le Barça devra faire des choix. Mais Flick semble clair sur ses priorités. Et après avoir ciblé des profils offensifs, c’est bien dans le secteur défensif que l’Allemand veut désormais apporter un coup de frais.

« Le coup d’œil de But FC »

« Derrière Liverpool, le FC Barcelone est en train de réaliser un mercato très relevé et a tout intérêt à renforcer sa défense s’il veut de nouveau tutoyer les sommets européens. À ce titre, la prolongation de Jules Koundé serait bien engagée… »