À LA UNE DU 17 AVR 2026
[10:00]Revue de presse espagnole : le Real Madrid a tranché pour Klopp, l’affront ultime de Messi au FC Barcelone 
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[08:40]OM : coup de tonnerre, Nayef Aguerd n’a pas dit son dernier mot cette saison ! 
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FRANCE

Revue de presse espagnole : le Real Madrid a tranché pour Klopp, l’affront ultime de Messi au FC Barcelone 

Par Bastien Aubert - 17 Avr 2026, 10:00
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Lionel Messi

Voici la revue de presse espagnole en date du vendredi 17 avril 2026. Au menu : le banc du Real Madrid et l’affront de Lionel Messi au FC Barcelone.

MARCA : « Rouge à Camavinga et Vinicius »

Un sondage lancé par Marca donne un carton rouge à Eduardo Camavinga et Vinicius Junior, coupables de l’élimination à Munich en Ligue des Champions.

SPORT : « Messi achète Cornella »

Comme déjà expliqué hier, Lionel Mesi est officiellement devenu propriétaire de l’UE Cornellà, club catalan évoluant en cinquième division espagnole. Une petite infidélité au FC Barcelone.

MUNDO DEPORTIVO : « Messi rachète Cornella »

Le rachat de Cornella par Messi est vu en Catalogne comme un camouflet au FC Barcelone, où il a pourtant juré de revenir un jour ou l’autre.

AS : « Arbeloa, cas ouvert »

Si Didier Deschamps et Mauricio Pochettino sont cités comme possible remplaçant d’Alvaro Arbeloa sur le banc du Real Madrid, Josep Pedrerol affirme que l’option Jürgen Klopp est écartée par le président Florentino Pérez. 

Le calendrier de fin de saison du FC Barcelone :

19/04 : Getafe-FC Barcelone (32e journée de Liga)

19/04 : Finale de la Coupe du Roi

22/04 : FC Barcelone-Celta Vigo (33e journée de Liga)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : Osasuna Pampelune-FC Barcelone (34e journée de Liga)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)

13/05 : Alavés-FC Barcelone (36e journée de Liga)

17/05 : FC Barcelone-Betis Séville (37e journée de Liga)

24/05 : Valence-FC Barcelone (38e journée de Liga)

30/05 : Finale de la Champions League

Le calendrier de fin de saison du Real Madrid :

19/04 : Betis Séville-Real Madrid (32e journée de Liga)

22/04 : Real Madrid-Alavés (33e journée de Liga)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : Espanyol Barcelone-Real Madrid (34e journée de Liga)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)

13/05 : Real Madrid-Oviedo (36e journée de Liga)

17/05 : FC Séville-Real Madrid (37e journée de Liga)

24/05 : Real Madrid-Athletic Bilbao (38e journée de Liga)

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