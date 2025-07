OM Mercato : Benatia et Longoria ont arrêté leur prochain gros coup

Après avoir recruté Igor Paixao et fait revenir Pierre-Emerick Aubameyang, l’OM va plancher sur le recrutement d’un défenseur central.

Après s’être mis d’accord avec le Feyenoord Rotterdam pour le transfert d’Igor Paixao, l’Olympique de Marseille sait pouvoir compter sur un effectif très compétitif, où la plupart des postes sont doublés. Pour autant, il ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Selon Foot Mercato, Medhi Benatia et Pablo Longoria vont désormais concentrer leurs efforts sur le recrutement d’un défenseur central de premier plan. L’idée serait de décaler Facundo Medina dans le couloir gauche et d’associer la recrue à Leonardo Balerdi.

Un défenseur central en priorité

Depuis le début de l’été, les pistes ont été nombreuses pour ce poste. Les deux plus intéressantes menaient à Eymeric Laporte (Al-Nassr) et Nayef Aguerd (West Ham). Mais l’international espagnol est retourné à l’Athletic Bilbao. Quand au Marocain, il est encore trop cher, qu’il s’agisse d’indemnité de transfert ou de salaire. Même s’il s’agissait d’une des pistes les plus intéressantes de l’intersaison pour l’OM, il ne fait aucun doute que le président marseillais et son directeur sportif en explorent d’autres n’ayant pas encore fuité dans les médias.

Parmi les autres postes que l’Olympique de Marseille voudrait renforcer d’ici la fin du mercato, le 1er septembre, il y a celui de latéral droit et le milieu de terrain, le départ de Valentin Rongier n’ayant pas été comblé.