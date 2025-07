PSG Mercato : un club anglais en passe de doubler la Juventus pour Kolo Muani ?

Les négociations entre le PSG et la Juventus Turin bloquent toujours pour le transfert de Randal Kolo Muani. Ce qui pourrait profiter à un club de Premier League…

Les négociatioons entre la Juventus Turin et les clubs de L1 sont difficiles cet été. C’est le cas pour Timothy Weah, ciblé par l’OM, et aussi pour Randal Kolo Muani, que la Vieille Dame souhaite acheter au PSG après six mois convaincants en prêt.

Tottenham avance pour Kolo Muani

Ce jeudi, Damien Comolli a confirmé la volonté de la Juve de s’attacher les services de l’attaquant français. Mais selon Foot Mercato, les négociations sont au point mort. Et Tottenham entre dans la danse. « Déjà très intéressé l’an dernier, Tottenham est particulièrement chaud sur le dossier, croit savoir le média. Surtout, ils sont eux en mesure de proposer un transfert sec au PSG. Une aubaine pour le club parisien. Mais ce n’est pas tout puisque d’autres clubs anglais d’envergure sont également sur le coup. On trouve Manchester United et Newcastle, deux équipes qui recherchent un nouveau buteur capable de s’imposer sur la durée. La Juventus Turin, qui peine à dégraisser et donc à récupérer des liquidités, a donc de quoi se méfier au regard du prestige des autres courtisans de Kolo Muani. » A suivre…