Stade Rennais – Real Sociedad : deux nuls et un blessé au SRFC

Deux nuls pour le Stade Rennais contre la Real Sociedad ce samedi…

Il y a eu une double confrontation entre la Real Sociedad et le Stade Rennais ce samedi. Le premier match à 11h s’est terminé sur un score nul et vierge (0-0) après une rencontre plutôt équilibrée.

Meïté a sauvé le nul, Brassier s’est blessé

Quant au second, plus animé, il s’est aussi terminé sur un score de parité. Mené, le SRFC a égalisé en fin de rencontre. Sur un centre de Nagida, Meïté a égalisé de la tête. Le SRFC aurait même pu l’emporter en toute fin de partie sur un tir de Fofana de peu à côté. Mais il avait fallu un Samba décisif pour éviter le 2-0… Après avoir été tenus en échec par le Stade Briochin le 10 juillet (1-1), les Rouge et Noir en sont donc à trois nuls consécutifs en cette fin de préparation. Il restera un match amical aux Rouge et Noir, dans une semaine contre le Genoa, avant la venue de l’OM en Ligue 1 le vendredi 13 août. Victime d’un tacle très appuyé sur la cheville, Brassier ne sera peut-être pas de la partie. Il a en effet été contraint de sortir, remplacé par Aït Boudlal. Le gros point noir de cette double confrontation.