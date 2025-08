FC Barcelone : Gavi lance déjà les hostilités avec le Real Madrid !

Le jeune milieu du Barça a évoqué la saison dernière du Real Madrid et son Mercato…

Le FC Barcelone a raflé le titre de Champion d’Espagne l’an dernier et en s’imposant quatre fois sur quatre face à son grand rival du Real Madrid, qui a connu une saison sans trophée malgré l’arrivée retentissante de Kylian Mbappé. Un fiasco pour le club merengue, que n’a pas manqué de rappeler Gavi, le milieu du Barça, dans un entretien accordé à AS depuis la Corée du Sud.

« Bien sûr qu’ils sont inquiets au Real »

«Bien sûr qu’ils sont inquiets au Real Madrid, a glissé le numéro 6 barcelonais. Quatre victoires sur quatre, ça n’était jamais arrivé dans l’histoire. Il est donc logique qu’ils soient préoccupés. Au final, la saison dernière, nous avons été spectaculaires et eux, ils n’ont rien gagné. Cette année, ils se sont renforcés avec de très bons joueurs, c’est vrai, mais on verra ce qu’ils feront. Ils ont une grande équipe, mais nous, on doit juste rester nous-mêmes, point final.» Pas sûr que ce discours recevra un écho positif au sein de la Casa Blanca et de ses supporters !