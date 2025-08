RC Lens Mercato : un flop de l’été dernier sur le départ

Sidi Bané va quitter le RC Lens.

Et un départ de plus au RC Lens… Selon Foot Mercato, Sidi Bané va quitter le RCL. Le défenseur sénégalais était arrivé il y a un an chez les Sang et Or en provenance du Bate Borisov, sans parvenir à s’imposer. Il avait été prêté à Annecy, en L2.

Sidi Bané vers le Portugal

Le défenseur central de 21 ans va rejoindre le club portugais de l’AFS Vila das Aves, en D1 portugaise. Un accord a déjà été trouvé. Bané était arrivé à Lens dans le cadre d’un transfert estimé à 250 000 euros.