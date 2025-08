FC Barcelone : Rashford et 4 autres joueurs privés de Liga, il y a le feu au Barça !

Le FC Barcelone ne peut pas inscrire 5 de ses joueurs pour la nouvelle saison de Liga, à l’heure actuelle…

Et c’esr reparti ! Comme l’an dernier, le fair-play financier empêche pour l’heure le FC Barcelone d’inscrire 5 joueurs pour la nouvelle saison de Liga. Il y a un an, Dani Olmo avait raté les premières journées de championnat avant d’être sauvé par la blessure de Christensen. L’absence de Marc-André ter Stegen pourrait permettre l’homologation du contrat d’un joueur mais comme le révèle Mundo Deportivo ce lundi, ils sont aujourd’hui 5 à être interdits de débuter la saison.

Le Barça sans gardien pour débuter la Liga ?

Du côté des gardiens, Wojciech Szczęsny était en fin de contrat avant de resigner, il doit donc être inscrit de nouveau, tout comme la recrue Joan Garcia, arrivé de l’Espanyol. On peut donc se demander qui gardera les buts catalans puisque Ter Stegen est out pour au moins trois mois. Marcus Rashford, prêté par MU, est lui aussi concerné. Et c’est aussi le cas du jeune suédois Roony Bardghji et de Gerard Martin, qui jouait jusqu’ici en tant que joueur de l’équipe B et a signé un contrat de joueur de l’équipe A récemment. Cinq casse-têtes pour la direction de Joan Laporta, alors que la Liga commence dans moins de deux semaines maintenant…