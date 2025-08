Stade Rennais Mercato : Santamaria vers un grand d’Espagne

Encore sous contrat pour un an, Baptiste Santamaria, qui rentre d’un prêt à l’OGC Nice, pourrait quitter le Stade Rennais cet été.

🟨 Négociation en cours

Le Parisien annonce ce mardi que Baptiste Santamaria est sur le point de s’engager pour deux ans avec le Valence CF. Le milieu de terrain de 30 ans, prêté la saison dernière à l’OGC Nice, a encore une année de contrat avec le Stade Rennais. Mais il ne bénéficie pas de la confiance d’Habib Beye et a vu Valentin Rongier débarquer à son poste cet été.

Le quotidien régional explique qu’il « reste encore des points de désaccords pour boucler l’affaire » mais les négociations se sont accélérées et que « l’opération devrait aller au bout ». Ce sera la deuxième expérience à l’étranger de Santamaria, après Fribourg en 2020-21. Valence connaît certes une grave crise financière et sportive depuis plusieurs saisons mais il demeure l’un des plus grands clubs de Liga.

« Le coup d’œil de But FC »

« Le transfert de Santamaria à Valence serait une bonne chose pour toutes les parties, le Stade Rennais faisant partir un joueur sur lequel il ne compte plus et le milieu prenant la route de l’un des clubs les plus réputés d’Espagne. »