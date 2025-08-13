Le Real Madrid impressionne et part en croisade contre le FC Barcelone

Dans la revue de presse espagnole de ce mercredi 13 août 2025, il est question de la victoire du Real Madrid en match amical mais aussi de son refus de voir le FC Barcelone jouer à Miami.

Marca : bonnes sensations

Le Real Madrid s’est imposé 4-0 hier soir face au WSG Tirol, avec notamment un doublé de Kylian Mbappé. La prestation merengue a impressionné les médias espagnols, notamment les efforts fournis par les trois attaquants pour presser et se replacer.

AS : les mages de Xabi Alonso

AS se félicite également de la performance madrilène, mettant en avant Kylian Mbappé mais aussi Arda Güler et Dean Huijsen.

Sport : désordre pour le match à Miami

Le Real Madrid a fait part de son opposition à la tenue du match Villarreal-Barcelone à Miami. Cela fait deux ans que la Liga essaye de délocaliser une rencontre aux Etats-Unis. Si les Blaugranas y semblent favorables, les Merengue, eux, sont résolument contre.

Mundo Deportivo : plan approbation

Le FC Barcelone tente de convaincre la Liga de valider ses recrues pour le début du championnat, en montrant patte blanche au niveau financier mais également en présentant le certificat médical pour l’absence de Marc-André ter Stegen. Mais l’instance fait rarement des cadeaux aux Blaugranas…