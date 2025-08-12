Amical : le Real Madrid cartonne pour son dernier match de préparation, le doublé de Mbappé en vidéo

Victoire 4-0 contre les Autrichiens de Tirol ce mardi pour le Real Madrid. Avec Mbappé double buteur…

Le Real Madrid était en déplacement dans l’ouest de l’Autriche afin d’y affronter le WSG Tirol, ce mardi, pour son dernier match de préparation de l’été. Au coeur des Alpes, les coéquipiers de Kylian Mbappé devaient monter en puissance à une semaine de la reprise de la Liga et c’est ce qu’ils ont fait avec une victoire bien maitrisée (4-0).

Deux buts pour Mbappé, deux barres pour Arda Güler

C’est Eder Militao qui a ouvert le score sur une service de Brahim Diaz. Et Mbappé a inscrit peu après le but du 2-0, sur un bel enchaînement, suite à un centre d’Arda Guler, depuis l’aile droite. Très actif, le jeune turc a trouvé deux fois la barre. Et Mbappé, lui, s’est offert un doublé sur une ouverture de Tchouameni, avant de servir Rodrygo pour le 4-0. Titularisé pour la première fois, Alvaro Carreras, le nouveau latéral gauche merengue, a livré une bonne prestation, tout comme les autres recrues Trent Alexander-Arnold et Dean Huijsen.