LOSC Mercato : Un concurrent XXL prêt à torpiller le dossier Benjamin Pavard

Le LOSC rêve de faire revenir Benjamin Pavard, formé à Lille. Mais le défenseur international de l’Inter Milan attise une autre convoitise…

Le LOSC se montre particulièrement actif sur le marché des transferts, avec deux pistes majeures pour renforcer sa défense. Selon Foot Mercato, Diego Carlos, défenseur central brésilien de 32 ans passé par Nantes, pourrait faire son retour en Ligue 1 seulement six mois après avoir rejoint Fenerbahçe. Peu utilisé en Turquie (5 matchs la saison dernière), il est partant pour un prêt avec option d’achat, et a déjà donné son accord au club nordiste.

Neom cible aussi Pavard

Benjamin Pavard (29 ans), formé à Lille et champion du monde 2018, attire également l’attention des Dogues. Actuellement à l’Inter Milan, il est aussi suivi par Galatasaray. Pavard toucherait un salaire de 5 M€ nets par saison, ce qui rend son retour à Lille compliqué. De plus, selon Fabrizio Romano, Neom SC, le richissime club saoudien coaché par Christophe Galtier, est très chaud sur le dossier. Neom aurait approché Pavard et ouvert les discussions. L’Inter serait ouvert à un départ, et Neom attendrait le feu vert de Pavard pour discuter du deal avec les dirigeants lombards. A suivre…