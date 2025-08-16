ASSE – Rodez : Horneland a dévoilé son onze de départ

Voici le onze retenu par Eirik Horneland pour le deuxième match de l’ASSE cette saison, à Geoffroy-Guichard face à Rodez.

Une semaine après un nul aussi décevant que frustrant à Laval (3-3), où les Tango avaient égalisé dans les derniers instants, l’AS Saint-Etienne va tenter de remporter sa première victoire de la saison ce samedi contre Rodez. Une gageure car, étrangement, les Verts n’ont jamais battu les Ruthénois en championnat (2 nuls, 2 défaites) ! La seule fois où ils ont pris le meilleur sur eux, c’était en play-offs pour la montée (2-0). Pour l’affiche de ce début de soirée (coup d’envoi à 20h), le Chaudron sera bien garni avec plus de 30.000 spectateurs. Voici le onze aligné par Eirik Horneland.

ASSE : Larsonneur – Ferreira, Lamba, Nadé, Annan – Jaber, Tardieu, Moueffek – Davitashvili, Boakye, Duffus.