OL Mercato : Fofana met les choses au clair pour son avenir

Annoncé sur le départ depuis le début de l’été, Malick Fofana était titulaire cet après-midi avec l’OL et il a été passeur décisif à Lens (1-0). Mais il confirme qu’il partira en cas de belle offre.

Courtisé par de nombreux clubs anglais, désiré par l’OM, qui a fini par passer à autre chose, Malick Fofana est toujours à l’OL. Et il s’est mis en évidence ce samedi à Bollaert en offrant la passe décisive à Georges Mikautadze sur l’unique but de la partie, remportée 1-0 par les Gones. Le jeune ailier belge s’est mis en valeur à plusieurs reprises par des déboulés dont il a le secret avant que Paulo Fonseca ne le sorte dans les arrêts de jeu.

« Si j’ai une bonne opportunité, on verra… »

Les journalistes présents à Bollaert n’ont pas manqué de l’interroger sur son avenir, lui qui pourrait rapporter une quarantaine de millions d’euros à l’OL. La réponse du Belge a été assez claire : « Question piège (sourire) ! Dans le foot, tout peut se passer. Ce n’est pas que j’ai envie de partir mais si j’ai une bonne opportunité, on verra… ».

Il semble que ce soit tout vu car les dirigeants lyonnais se sont engagés à vendre des joueurs auprès de la DNCG. Si une offre du montant attendu arrive pour Malick Fofana, le jeune Belge sera invité à quitter la capitale des Gaules.