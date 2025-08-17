OM Mercato : la Juventus vient parasiter le dossier Zhegrova (LOSC) !
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

ASSE : un Vert de la belle époque est décédé

Richard Tylinski (debout, troisième en partant de la gauche) lors d'un Stade Français-ASSE en novembre 1959.
Raphaël Nouet
17 août 2025

L’ASSE a annoncé ce dimanche que son ancien joueur Richard Tylisnki était décédé à l’âge de 87 ans.

Au lendemain de la superbe démonstration face à Rodez (4-0), l’AS Saint-Etienne est en deuil. Son ancien joueur Richard Tylisnski s’est éteint samedi, à l’âge de 87 ans. Natif de l’Allier, cet ancien milieu reconverti défenseur central au cours de sa carrière a porté le maillot vert de 1954 à 1966. Il a ainsi contribué à poser les jalons ayant permis à l’ASSE d’écraser le football français pendant les quinze années ayant suivi son départ pour Avignon, son deuxième et dernier club.

Avec les Verts, Tylinski a remporté deux championnats de France (1957 et 1964) et une Coupe de France (1962), année de la descente en Deuxième division. L’ASSE ne restera qu’une année à l’échelon inférieur, remportant le titre en D2 puis celui en D1 la saison suivante ! Une époque remarquable pour les Verts, dont Tylinski était l’un des derniers survivants.

ASSELigue 2
#A la une

Les plus lus

Igor Paixao lors d'un match amical du Feyenoord.
Mercato...

OM Mercato : Paixao, Aubameyang, Weah… ça s’accélère dans tous les sens !

Par Bastien Aubert
Nathan Zézé (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : une recrue officialisée, un transfert record est imminent !

Par Bastien Aubert
Le gardien du LOSC Lucas Chevalier lors d'un match de l'équipe de France.
LOSC...

PSG Mercato : Luis Enrique s’est entretenu avec Lucas Chevalier (LOSC)

Par William Tertrin
Ivan Gazidis, le président non exécutif de l'ASSE
ASSE...

ASSE Mercato : Kilmer a étudié la piste d’un ancien de Ligue 1

Par William Tertrin
RC Lens Mercato : Pierre Sage évoque l’avenir de Goduine Koyalipou et Andy Diouf
Mercato...

RC Lens Mercato : Pierre Sage évoque l’avenir de Goduine Koyalipou et Andy Diouf

Par William Tertrin
FC Nantes Mercato : comment Neom a doublé Villarreal pour Nathan Zézé
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : comment Neom a doublé Villarreal pour Nathan Zézé

Par William Tertrin
Le gardien du PSG Gianluigi Donnarumma à la fin d'un match avec l'Italie.
Mercato...

PSG Mercato : Gianluigi Donnarumma a reçu une offre d’un club européen !

Par William Tertrin
L'entraîneur du PSG, Luis Enrique, saluant le public avant un match du Mondial des Clubs.
Mercato...

PSG Mercato : un ailier a signé en catimini ! 

Par Bastien Aubert

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Igor Paixao, Roberto De Zerbi et Mason Greenwood
Ligue 1...

OM : l’équipe type de De Zerbi avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Jonathan Gradit, Pierre Sage et Florian Thauvin
Ligue 1...

RC Lens : l’équipe type de Sage avec Thauvin

Par Fabien Chorlet
Joao Ferreira, Eirik Horneland et Lucas Stassin
ASSE...

ASSE : l’équipe type d’Horneland avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux
Ligue 1...

RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux

Par Fabien Chorlet
ASSE : les premiers enseignements des matchs amicaux
ASSE...

ASSE : les premiers enseignements des matchs amicaux

Par Fabien Chorlet
Nene Dorgeles, Samuel Lino et Armand Laurienté
Mercato...

OM Mercato : le débrief des 2 amicaux et les 3 alternatives à Paixao

Par Fabien Chorlet
Quentin Merlin et Valentin Rongier ont trahi le FC Nantes
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : Rongier au Stade Rennais, pire trahison de l’histoire du club ?

Par Fabien Chorlet