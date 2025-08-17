ASSE : un Vert de la belle époque est décédé

L’ASSE a annoncé ce dimanche que son ancien joueur Richard Tylisnki était décédé à l’âge de 87 ans.

Au lendemain de la superbe démonstration face à Rodez (4-0), l’AS Saint-Etienne est en deuil. Son ancien joueur Richard Tylisnski s’est éteint samedi, à l’âge de 87 ans. Natif de l’Allier, cet ancien milieu reconverti défenseur central au cours de sa carrière a porté le maillot vert de 1954 à 1966. Il a ainsi contribué à poser les jalons ayant permis à l’ASSE d’écraser le football français pendant les quinze années ayant suivi son départ pour Avignon, son deuxième et dernier club.

Avec les Verts, Tylinski a remporté deux championnats de France (1957 et 1964) et une Coupe de France (1962), année de la descente en Deuxième division. L’ASSE ne restera qu’une année à l’échelon inférieur, remportant le titre en D2 puis celui en D1 la saison suivante ! Une époque remarquable pour les Verts, dont Tylinski était l’un des derniers survivants.