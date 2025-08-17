LOSC : Lille cale à Brest dans un match renversant, marqué par le premier but de Giroud
LOSC Mercato : la décision de Benjamin Pavard qui pourrait bien profiter à Lille

LOSC Mercato : la décision de Benjamin Pavard qui pourrait bien profiter à Lille
William Tertrin
17 août 2025

Courtisé par le LOSC pour faire son grand retour, Benjamin Pavard a pris une première décision pour son avenir.

Benjamin Pavard pourrait bien devenir la prochaine grande recrue du LOSC. Formé à Lille avant de s’envoler pour Stuttgart, le défenseur de 29 ans est aujourd’hui dans le viseur de son club formateur, qui rêve de rapatrier un champion du monde 2018 après avoir déjà attiré Olivier Giroud cet été.

Pavard veut rester en Europe

Sous contrat avec l’Inter Milan, Pavard dispose encore d’une belle cote en Europe. Galatasaray en a fait une priorité et l’Arabie saoudite a également tenté une approche via le projet de NEOM. Mais l’ancien Lillois garde une préférence claire : rester sur le Vieux Continent afin de préserver ses chances de disputer une troisième Coupe du Monde avec les Bleus, rapporte Foot Mercato.

Le principal obstacle reste financier. Avec un salaire annuel estimé à 5,5 M€ nets à Milan, Pavard est largement au-dessus des standards lillois, où Jonathan David était le joueur le mieux payé la saison passée avec environ 187 000 € mensuels. Malgré cet écart, l’attachement du joueur à la Ligue 1 et la visibilité offerte par le championnat pourraient donner un avantage au LOSC, bien décidé à tenter sa chance pour faire revenir l’un de ses enfants du pays.

