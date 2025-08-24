ASSE Mercato : Davitashvili a toujours des envies d’ailleurs

Auteur de l’unique but de la victoire de l’ASSE à Boulogne (1-0) hier, Zuriko Davitashvili a été interrogé sur son avenir. Et il laisse transparaître son envie de changement…

Une semaine après avoir été à la conclusion d’un superbe mouvement collectif, contre Rodez (4-0), Zuriko Davitashvili a cette fois marqué sur un exploit personnel. On s’approchait du dernier quart d’heure, à Boulogne (1-0), quand le Géorgien a été trouvé dans la surface. Il a enchaîné contrôle, feinte de frappe et frappe en force du droit à la vitesse de l’éclair, en déséquilibre et dans un mouchoir de poche. Un très joli but assez symbolique de ce joueur plein de talent.

« Le mercato ? Je ne veux pas en parler »

Après la rencontre, le site Evect est allé l’interroger et lui a demandé si, comme le souhaite l’ASSE, il allait rester dans le Forez au-delà du 1er septembre. Sa réponse a été : « Le mercato ? Je ne veux pas en parler, je suis à l’ASSE pour le moment et je joue ici. Ces deux buts en trois matchs sont-ils la meilleure des réponses ? Oui (sourire). » Tout est dans le « pour le moment »…

Dans L’Equipe du jour, on peut lire que l’ailier géorgien a toujours envie de quitter l’AS Saint-Etienne, ou plutôt la Ligue 2, puisque c’est davantage la division que le club qui lui pose problème. Pour le moment, la direction stéphanoise a fermé la porte.