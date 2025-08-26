ASSE Mercato : une première offre pour le remplaçant de Davitashvili

L’ASSE fait partie des nombreux clubs intéressés par l’ailier gauche sénégalais du Dynamo Kiev Samba Diallo (21 ans). Mais sa première offre a été repoussée.

Unique buteur du match à Boulogne (1-0) samedi soir, Zuriko Davitashvili a refusé d’en dire plus sur son avenir au terme de la rencontre. A l’instar de Lucas Stassin, il s’est contenté d’affirmer qu’il voulait aider l’équipe « pour l’instant ». L’ailier géorgien a toujours des envies d’ailleurs et, même si elle préfèrerait le conserver, l’ASSE ne le retiendra pas en cas de très belle offre. Qui pourrait survenir dans les dernières heures du mercato.

Diallo pas convaincu par le salaire proposé par les Verts

Heureusement, la cellule de recrutement des Verts a déjà tout prévu. Selon le journaliste Rudy Galetti, elle se serait positionnée sur l’ailier gauche sénégalais Samba Diallo, sous contrat avec le Dynamo Kiev jusqu’au 31 décembre 2026. Laval et le Red Star seraient également sur le coup. Mais les propositions salariales des trois clubs auraient été repoussées par le joueur. Des clubs belges et turcs le suivent aussi. été jugées insuffisantes par le joueur et son entourage. Une situation qui laisse le dossier ouvert et qui pourrait faire durer les négociations jusqu’aux dernières heures du mercato.

Si l’ASSE devait finalement vendre Davitashvili, elle aurait forcément des moyens plus importants pour convaincre Samba Diallo de venir et le Dynamo Kiev de le lâcher.