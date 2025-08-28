PSG : Ousmane Dembélé assume totalement son statut de favori du Ballon d’Or
Mercato : l'Arabie saoudite proche de mettre la main sur un futur crack du foot mondial

Mercato : l&rsquo;Arabie saoudite proche de mettre la main sur un futur crack du foot mondial
Laurent Hess
28 août 2025

Longtemps annoncé dans le viseur du PSG, Rodrigo Mora, la pépite du FC Porto, est de plus en plus proche de poursuivre sa jeune carrière en Arabie saoudite…

Le Mercato s’emballe et retient son souffle. Annoncé sur le départ, Rodrigo Mora, dont le nom a longtemps circulé du côté du PSG, vit un feuilleton décisif entre le FC Porto et Al-Ittihad. Les deux clubs semblaient à un pas d’enterrer la hache de guerre : autour de 70 millions d’euros, la piste semblait tracée, mais rien n’est encore acté. Les discussions s’intensifient, la tension monte… et la finalisation reste, pour l’heure, suspendue à d’ultimes rebondissements. Tout s’est joué en coulisse depuis plusieurs jours. Porto s’est montré intransigeant sur ses exigences financières : un montant de 70 millions d’euros. Proposition acceptée par l’état-major d’Al-Ittihad, sur le papier du moins. Un accord de principe a d’ailleurs été trouvé autour de cette somme record, l’un des plus gros transferts pour le club saoudien. La volonté d’attirer le crack portugais se lisait clairement, et les négociations entraient dans la dernière ligne droite. Pourtant, le « deal » patine. Les tractations ne manquent pas de complexité sous la surface.

Des freins internes côté saoudien pour finaliser le transfert de Mora (FC Porto)

L’opération, très avancée, s’est heurtée à un obstacle inattendu : la division persiste dans l’organigramme d’Al-Ittihad. Si l’approbation officielle du PIF – le fonds souverain qui influe sur la vie du club – semblait acquise, le reste de la direction se montre bien moins enthousiaste.

Plus étonnant encore, une partie du vestiaire exprime des doutes sur la signature de Rodrigo Mora. L’intégration de l’attaquant portugais n’est donc pas unanimement souhaitée, ce qui crée un climat de scepticisme interne. À tout cela s’ajoute un paramètre central : le départ de Fabinho, que la direction considère indispensable au déblocage du dossier. Problème, le Brésilien refuse toute porte de sortie pour l’instant. Cette situation brouille le timing et ajoute à la tension du feuilleton.

Jorge Mendes et Soares de Oliveira, artisans clés du deal

Domingos Soares de Oliveira, le nouveau CEO du club saoudien, a pris les rênes des discussions. Proche collaborateur de Jorge Mendes, il a mis tout son poids dans la balance pour convaincre l’état-major et finaliser le dossier. De son côté, Mendes multiplie les allers-retours, motivé par une commission promise à Porto et une ambition claire de voir le transfert aboutir. Les deux hommes déploient stratégie et réseau pour arracher un consensus. Reste à savoir s’ils parviendront à emporter l’avis du groupe et à lever les derniers blocages. Dans ce jeu d’influence, chaque détail compte et la moindre hésitation peut tout faire basculer.

