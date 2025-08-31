OM Mercato : Geronimo Rulli a failli quitter l’OM après l’affaire Rabiot-Rowe !
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

FC Nantes : Luis Castro en demande plus à ses joueurs et n’exclut pas une dernière recrue

FC Nantes : Luis Castro en demande plus à ses joueurs et n&rsquo;exclut pas une dernière recrue
William Tertrin
31 août 2025

Après la victoire du FC Nantes contre Auxerre, Luis Castro s’est montré satisfait mais a également fait part de son exigence envers ses joueurs.

Ce samedi, le FC Nantes a assuré sa première victoire de la saison, contre l’AJ Auxerre. Après le match, Luis Castro, entraîneur nantais, a exprimé sa satisfaction mais aussi son exigence : « C’est une bonne victoire. Je pense qu’on peut faire plus. » Il a souligné le bon début de match offensif de son équipe : « On débute très bien le match offensivement. Après le but, on a été plus prudent. » La prudence, selon lui, découle des défaites initiales : « En perdant les deux premiers matches, on est resté prudent. Mais on peut faire plus. C’est un bon stress après deux défaites. »

Luis Castro en demande plus

Sur le plan tactique, le coach a apprécié le pressing et la circulation du ballon : « On a fait un bon pressing, on a bien ressorti le ballon. » Toutefois, il a reconnu un excès de précaution : « Après, je pense que la pression de la victoire nous a envahi. Ensuite, on a trop donné le ballon à l’adversaire pour protéger notre but. Ce n’est pas ce qu’on veut, mais je pense encore que c’est inconscient. On doit faire plus. »

Concernant la performance collective, il a rappelé : « Ce n’est pas possible de gagner tous les matches sans qualité. Il faut être un collectif fort. » Il a également salué le travail de Mostafa Mohamed et la concurrence au poste : « Mostafa travaille très bien en ce moment. C’est un poste où nous avons trois joueurs très forts et très différents. Chacun doit faire son travail pour mériter d’être titulaire. Après, c’est à moi de faire des choix. Chaque fois qu’on mérite, on joue. En ce moment, tout le monde mérite. Ils font tous des semaines très bonnes. »

« Après, s’il y a des opportunités, on verra »

Et la défense a été particulièrement en vue : « La défense a fait un très bon match. On peut encore faire mieux, mais on a fait mieux que la semaine dernière. Quand on fait un match solide défensivement, c’est que les onze joueurs ont été cohérents dans le travail défensif. »

Quant au mercato, avec le cas brûlant Matthis Abline, Castro préfère attendre : « J’attends qu’il soit fini pour qu’on puisse travailler dans le calme. J’espère que ça ne changera pas beaucoup pour nous. » Enfin, il a évoqué l’ambition du groupe : « Quand on fait un bon match contre Paris et contre Strasbourg ainsi qu’un bon match aujourd’hui… si on est concentrés et à 100%, ce groupe pourra faire de bons matches face à pas mal de monde. Après, s’il y a des opportunités, on verra. Mais si c’est pour faire un joueur de plus, je préfère prendre à l’académie. Mais si on a une opportunité pour augmenter la capacité ou la concurrence dans le groupe… »

Tous propos rapportés par le site officiel du FC Nantes.

FC NantesLigue 1
#A la une#CONFÉRENCE DE PRESSE#DÉCLARATIONS

Les plus lus

OM Mercato : Geronimo Rulli a failli quitter l’OM après l’affaire Rabiot-Rowe !
Mercato...

OM Mercato : Geronimo Rulli a failli quitter l’OM après l’affaire Rabiot-Rowe !

Par William Tertrin
FC Nantes : Luis Castro en demande plus à ses joueurs et n’exclut pas une dernière recrue
FC Nantes...

FC Nantes : Luis Castro en demande plus à ses joueurs et n’exclut pas une dernière recrue

Par William Tertrin
OL – OM : les compos probables de Paulo Fonseca et Roberto De Zerbi
Ligue 1...

OL – OM : les compos probables de Paulo Fonseca et Roberto De Zerbi

Par William Tertrin
Real Madrid : Xabi Alonso se dit satisfait du début de saison et ne s’inquiète pas pour Mbappé
Liga...

Real Madrid : Xabi Alonso se dit satisfait du début de saison et ne s’inquiète pas pour Mbappé

Par William Tertrin
ASSE – L’analyse de Laurent Hess : « Pour dominer la L2, les Verts devront quand même être meilleurs ! »
ASSE...

ASSE – L’analyse de Laurent Hess : « Pour dominer la L2, les Verts devront quand même être meilleurs ! »

Par Laurent Hess
ASSE Mercato : Eirik Horneland évoque la fin du mercato et la situation de Pierre Ekwah
ASSE...

ASSE Mercato : Eirik Horneland évoque la fin du mercato et la situation de Pierre Ekwah

Par William Tertrin
PSG : Ousmane Dembélé donne de ses nouvelles après sa blessure contre Toulouse
Ligue 1...

PSG : Ousmane Dembélé donne de ses nouvelles après sa blessure contre Toulouse

Par William Tertrin
Enzo Molebe, la pépite de l'OL, potentiellement sur le départ ?
Mercato...

OL Mercato : un accord est tombé pour le départ d’un attaquant lyonnais

Par William Tertrin
RC Lens : le verdict est tombé pour Deiver Machado, blessé face à Brest
Ligue 1...

RC Lens : le verdict est tombé pour Deiver Machado, blessé face à Brest

Par William Tertrin
OM Mercato : tout est bouclé pour le transfert d’Emerson Palmieri à l’OM !
Mercato...

OM Mercato : tout est bouclé pour le transfert d’Emerson Palmieri à l’OM !

Par William Tertrin
PSG : Luis Enrique réagit au triplé sensationnel de Neves et croise les doigts pour Dembélé
Ligue 1...

PSG : Luis Enrique réagit au triplé sensationnel de Neves et croise les doigts pour Dembélé

Par William Tertrin
LOSC : Bruno Genesio temporise l’énorme victoire lilloise face à Lorient
Ligue 1...

LOSC : Bruno Genesio temporise l’énorme victoire lilloise face à Lorient

Par William Tertrin
ASSE – Grenoble : Nadé buteur, Cardona maladroit, Lamba passif… les notes des Verts
ASSE...

ASSE – Grenoble : Nadé buteur, Cardona maladroit, Lamba passif… les notes des Verts

Par Laurent Hess
Real Madrid : les Madrilènes assurent contre Majorque et prennent la tête de la Liga
Liga...

Real Madrid : les Madrilènes assurent contre Majorque et prennent la tête de la Liga

Par William Tertrin
PSG : neuf buts au total, triplé de Neves, deux penaltys arrêtés par Chevalier… Paris remporte un match fou à Toulouse
Ligue 1...

PSG : neuf buts au total, triplé de Neves, deux penaltys arrêtés par Chevalier… Paris remporte un match fou à Toulouse

Par William Tertrin
ASSE : Horneland lâche sa frustration après le nul contre Grenoble et s’explique pour Stassin
ASSE...

ASSE : Horneland lâche sa frustration après le nul contre Grenoble et s’explique pour Stassin

Par William Tertrin
Neal Maupay (OM)
Mercato...

RC Lens Mercato : Lens a trouvé un nouveau club à Labeau-Lascary et relance l’OM pour Maupay

Par William Tertrin
ASSE : les Verts calent contre Grenoble mais restent leaders de Ligue 2
ASSE...

ASSE : les Verts calent contre Grenoble mais restent leaders de Ligue 2

Par William Tertrin
OM Mercato : Arthur Vermeeren est arrivé à Marseille (vidéo)
Mercato...

OM Mercato : Arthur Vermeeren est arrivé à Marseille (vidéo)

Par William Tertrin
Pierre Ekwah (ASSE)
ASSE...

ASSE : la banderole très acide des supporters des Verts contre Pierre Ekwah

Par William Tertrin
OL Mercato : une nouvelle piste révélée pour remplacer Georges Mikautadze
Mercato...

OL Mercato : une nouvelle piste révélée pour remplacer Georges Mikautadze

Par William Tertrin
Real Madrid : la compo de Xabi Alonso pour affronter Majorque
Liga...

Real Madrid : la compo de Xabi Alonso pour affronter Majorque

Par William Tertrin
FC Nantes : les Canaris s’offrent leur première victoire de la saison contre Auxerre
Aj Auxerre...

FC Nantes : les Canaris s’offrent leur première victoire de la saison contre Auxerre

Par William Tertrin
PSG : la compo de Luis Enrique pour affronter Toulouse
Ligue 1...

PSG : la compo de Luis Enrique pour affronter Toulouse

Par William Tertrin

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Igor Paixao, Roberto De Zerbi et Mason Greenwood
Ligue 1...

OM : l’équipe type de De Zerbi avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Jonathan Gradit, Pierre Sage et Florian Thauvin
Ligue 1...

RC Lens : l’équipe type de Sage avec Thauvin

Par Fabien Chorlet
Joao Ferreira, Eirik Horneland et Lucas Stassin
ASSE...

ASSE : l’équipe type d’Horneland avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux
Ligue 1...

RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux

Par Fabien Chorlet