Après la victoire du FC Nantes contre Auxerre, Luis Castro s’est montré satisfait mais a également fait part de son exigence envers ses joueurs.

Ce samedi, le FC Nantes a assuré sa première victoire de la saison, contre l’AJ Auxerre. Après le match, Luis Castro, entraîneur nantais, a exprimé sa satisfaction mais aussi son exigence : « C’est une bonne victoire. Je pense qu’on peut faire plus. » Il a souligné le bon début de match offensif de son équipe : « On débute très bien le match offensivement. Après le but, on a été plus prudent. » La prudence, selon lui, découle des défaites initiales : « En perdant les deux premiers matches, on est resté prudent. Mais on peut faire plus. C’est un bon stress après deux défaites. »

Luis Castro en demande plus

Sur le plan tactique, le coach a apprécié le pressing et la circulation du ballon : « On a fait un bon pressing, on a bien ressorti le ballon. » Toutefois, il a reconnu un excès de précaution : « Après, je pense que la pression de la victoire nous a envahi. Ensuite, on a trop donné le ballon à l’adversaire pour protéger notre but. Ce n’est pas ce qu’on veut, mais je pense encore que c’est inconscient. On doit faire plus. »

Concernant la performance collective, il a rappelé : « Ce n’est pas possible de gagner tous les matches sans qualité. Il faut être un collectif fort. » Il a également salué le travail de Mostafa Mohamed et la concurrence au poste : « Mostafa travaille très bien en ce moment. C’est un poste où nous avons trois joueurs très forts et très différents. Chacun doit faire son travail pour mériter d’être titulaire. Après, c’est à moi de faire des choix. Chaque fois qu’on mérite, on joue. En ce moment, tout le monde mérite. Ils font tous des semaines très bonnes. »

« Après, s’il y a des opportunités, on verra »

Et la défense a été particulièrement en vue : « La défense a fait un très bon match. On peut encore faire mieux, mais on a fait mieux que la semaine dernière. Quand on fait un match solide défensivement, c’est que les onze joueurs ont été cohérents dans le travail défensif. »

Quant au mercato, avec le cas brûlant Matthis Abline, Castro préfère attendre : « J’attends qu’il soit fini pour qu’on puisse travailler dans le calme. J’espère que ça ne changera pas beaucoup pour nous. » Enfin, il a évoqué l’ambition du groupe : « Quand on fait un bon match contre Paris et contre Strasbourg ainsi qu’un bon match aujourd’hui… si on est concentrés et à 100%, ce groupe pourra faire de bons matches face à pas mal de monde. Après, s’il y a des opportunités, on verra. Mais si c’est pour faire un joueur de plus, je préfère prendre à l’académie. Mais si on a une opportunité pour augmenter la capacité ou la concurrence dans le groupe… »

Tous propos rapportés par le site officiel du FC Nantes.