Ce samedi, le FC Nantes s’est offert sa toute première victoire de la saison en Ligue 1, face à Auxerre (1-0).

Dans une ambiance survoltée à la Beaujoire, ce match démarrait déjà très fort. Anthony Lopes se montrait décisif en repoussant une volée d’Ibrahim Osman, parfaitement servi par Josué Casimir. (6e) Les Nantais prenaient l’avantage à la 8e minute lorsque Mostafa Mohamed s’emparait du ballon, servi dans le dos de la défense par Bahereba Guirassy, et réussissait une frappe piquée dans la surface auxerroise. L’arbitrage vidéo validait le but, malgré une suspicion de hors-jeu. Théo De Percin devait intervenir plusieurs fois pour Auxerre, repoussant notamment une frappe de Yassine Benhattab (24e) et, un peu plus tard, une tentative rasante de Hyun-seok Hong après une mauvaise remise de Gideon Mensah dans le temps additionnel.

En seconde période, les Bourguignons insistaient, et Josué Casimir continuait de menacer à droite, obligeant Anthony Lopes à claquer un tir au poing (67e). Plus tard, Matthis Abline faisait la différence sur la gauche, éliminait Kévin Danois et frappait du pied gauche sur le poteau, Théo De Percin ayant beaucoup de chance (81e). Nantes se faisait tout de même peur lorsque Danny Namaso inscrivait un but égalisateur, mais celui-ci était refusé pour une position de hors-jeu. Plus de peur que de mal au final, étant donné que le FCN tient ici sa première victoire de la saison !