ASSE Mercato : Mickaël Nadé clarifie son avenir chez les Verts

Très courtisé cet été, Mickaël Nadé ne devrait pas quitter l’ASSE d’ici lundi 20h.

Samedi soir, lors du match entre l’ASSE et Grenoble qui s’est soldé par un nul 1-1, Mickaël Nadé a marqué pour Saint-Étienne, dans ce qui constituait le dernier match disputé avant la clôture du mercato, prévue lundi soir à 20 heures. Après la rencontre, le défenseur central s’est arrêté en zone mixte pour évoquer sa situation, alors que plusieurs clubs s’étaient intéressés à lui cet été. Parmi eux, plusieurs équipes anglaises de deuxième division comme Portsmouth, Blackburn et Sheffield, ainsi que l’Hellas Vérone en Serie A.

Nadé assure qu’il restera

Malgré ces approches, Nadé a clairement exprimé son désir de rester à Saint-Étienne. « Je serais Stéphanois lundi soir après la fermeture du mercato, je pense, mon coeur est ici depuis des années. Le mercato, il y a des rumeurs, mais moi je travaille sur le terrain, ce qui est hors foot, ça ne me regarde pas trop. À partir de lundi, tout le monde sera focus sur le même objectif », comme rapporté par EVECT.

Une déclaration qui intervient alors que Nadé a disputé tous les matchs de Ligue 2 cette saison, confirmant ainsi sa place dans le dispositif de l’équipe et son engagement envers le club stéphanois.