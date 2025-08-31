Le FC Nantes va accueillir Junior Mwanga, prêté par le RC Strasbourg.

Il paraît qu’une bonne nouvelle n’arrive jamais seule et cela se vérifie à Nantes. Après sa première victoire de la saison, hier face à Auxerre (1-0), le FCN va se renforcer. Selon Ouest-France, c’est fait : le milieu défensif du RC Strasbourg Junior Mwanga sera Canari cette saison.

Mwanga prêté sans option d’achat par Strasbourg

« Comme pressenti ces dernières heures, le jeune milieu défensif du Racing Club de Strasbourg (22 ans) est prêté un an sans option d’achat au FC Nantes par le club alsacien. Formé aux Girondins de Bordeaux au poste de défenseur central, Mwanga était titulaire depuis le début de la saison dans le milieu de terrain du Racing et réalisait un bon début d’exercice », révèle le quotidien régional. Mwanga pouvant dépanner en défense centrale, il ne devrait pas faire de mal dans l’effectif de Luis Castro.