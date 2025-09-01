Le milieu suisse va quitter le Stade Rennais avant la fin du Mercato.

Dans un été où le Stade Rennais a opéré un changement radical de son effectif, un nouveau départ est scellé : celui de Fabian Rieder. Acheté en 2023 pour 15 M€, le milieu de terrain suisse de 23 ans avait des envies d’ailleurs, même Habib Beye s’est appuyé sur lui depuis le début de la saison.

Rieder va signer à Augsbourg

Selon Foot Mercato, le transfert du joueur à Augsbourg est bouclé. Rennes touchera environ 10 M€ dans l’opération. Rider va retrouver u,n championnat qu’il connait bien puisqu’il avait été prêté la saison passée à Stuttgart.