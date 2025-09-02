Revue de presse espagnole : un renfort tombé du ciel au Real Madrid !

Voici la revue de presse espagnole en date du mardi 2 septembre 2025. Au menu du jour : le retour en grâce d’Eder Militao au Real Madrid et la décision de Fermin Lopez de rester au FC Barcelone.

SPORT : « Les egos tuent le succès »

Hansi Flick a poussé une énorme soufflante après le match nul entre le FC Barcelone et le Rayo Vallecano dimanche en Liga (1-1). Selon Sport, cette prise de position verbale traduit un malaise dans le vestiaire blaugrana, où certaines attitudes seraient inacceptables.

AS : « La Liga explose »

As fait le bilan des plus grosses signatures des clubs de Liga sur ce mercato et n’oublie pas de citer l’ancien attaquant de l’OL Georges Mikautadze, transféré à Villarreal pour 30 millions d’euros (sans les bonus).

MARCA : « La recrue »

Marca se frotte les mains à l’idée de revoir le retour en grâce d’Eder Militao, carrément qualifié de « recrue » de l’été au Real Madrid ! Xabi Alonso est conscient de sa fragilité physique et ne prendra aucun risque avec le Brésilien.

MUNDO DEPORTIVO : « Fermin Culé »

La tentation Chelsea n’aura finalement pas fait vaciller Fermin Lopez : le milieu de terrain espagnol a décidé de rester au FC Barcelone cet été. De son côté, Hector Fort a été prêté à Elche dans les dernières heures du mercato.