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FRANCE

OM : la compo de Beye pour affronter Lorient avec un petit coup dur

Par William Tertrin - 18 Avr 2026, 16:10
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Voici la compo de l’OM pour affronter le FC Lorient.

Ce samedi, l’OM se déplace sur la pelouse du FC Lorient pour la 30e journée de Ligue 1. Découvrez ci-dessous la compo d’Habib Beye, qui a décidé d’aligner un onze très offensif. Emerson, Abdelli et Traoré sont titulaires au détriment de Medina (suspendu), Timber et Weah. Un choix d’ailleurs assez surprenant concernant le milieu néerlandais, mais qui s’explique en réalité car le joueur a ressenti une petite gêne musculaire, et le staff n’a pas voulu prendre de risque. Coup d’envoi à 17h au stade du Moustoir.

La compo marseillaise

Rulli – Pavard, Balerdi, Emerson – Traoré, Højbjerg (cap), Abdelli, Paixão – Greenwood, Aubameyang, Gouiri.

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