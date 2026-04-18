OM : une recrue inattendue à Marseille, c’est Aubameyang qui a soufflé le nom

Alors que Pierre-Emerick Aubameyang reste engagé avec l’OM jusqu’en 2027, l’attaquant gabonais continue de voir loin… au point d’évoquer une “recrue” totalement inattendue pour le club phocéen.

À 36 ans, Pierre-Emerick Aubameyang n’a visiblement pas dit son dernier mot. Malgré une saison collective agitée pour l’OM, l’attaquant gabonais continue d’afficher une régularité impressionnante sur le plan individuel, avec notamment 13 buts toutes compétitions confondues. Une longévité remarquable à un âge où beaucoup de joueurs songent déjà à raccrocher.

Mais au-delà de ses performances, c’est surtout sa sortie médiatique qui fait parler. Interrogé récemment, l’ancien joueur d’Arsenal a surpris en évoquant un objectif aussi inattendu qu’émouvant : jouer un jour avec… son fils.

Un rêve personnel qui en dit long

« Ma fin de carrière ? Je ne me pose pas de limites, mais j’ai un rêve… Ce rêve est de jouer un jour avec mon fils. Il a 14 ans, mais je me dis que rien n’est impossible ! », a-t-il confié avec spontanéité. Une déclaration forte qui traduit un état d’esprit toujours tourné vers l’avenir, et surtout une passion intacte pour le football.

Dans un football moderne souvent dicté par les statistiques et les résultats immédiats, Aubameyang apporte une touche d’humanité. Son ambition dépasse le cadre purement sportif : elle est familiale, presque symbolique. Et dans un vestiaire marseillais en quête de stabilité, ce type de discours peut aussi inspirer.

Une “recrue” pas comme les autres

Si certains y verront une simple anecdote, d’autres pourraient y lire un message plus profond. En “soufflant” le nom de son fils comme potentiel futur coéquipier, Aubameyang projette indirectement l’OM dans une vision à long terme. Celle d’un club capable de miser sur la jeunesse, la transmission et l’héritage.

Dans un contexte où la concurrence reste forte en attaque, notamment avec Amine Gouiri, cette déclaration vient aussi rappeler que le Gabonais n’a aucune intention de ralentir. Bien au contraire.

L’OM entre présent et futur

Entre ambitions immédiates et projection vers demain, l’OM se retrouve à un carrefour. Et si Aubameyang ne parle pas ici d’un transfert classique, son “appel du pied” a le mérite d’ouvrir une réflexion différente : celle d’un football où la passion et la transmission comptent autant que les résultats.

Une chose est sûre : tant que le numéro 9 marseillais continuera à rêver aussi grand, difficile d’imaginer la fin de son histoire sur les terrains… et peut-être un jour, au Vélodrome, avec un nom identique floqué dans son dos.