Lors d’une conférence de presse avec la sélection espagnole, la star du FC Barcelone Lamine Yamal a notamment réagi au coup de gueule d’Hansi Flick après le nul contre le Rayo Vallecano (1-1).

Sa réponse au tacle d’Hansi Flick sur les egos au FCB

« Après un match nul, on est tous un peu chauds, un peu tendus, mais je ne pense pas que ça ait quelque chose à voir avec ça. Nous avons pris sept points sur neuf sur des terrains très difficiles, ce que les gens oublient de dire. Nous n’avons pas encore joué sur notre terrain, seulement à l’extérieur. Je ne pense pas que le nul ait à voir avec les ego, cela a à voir avec le fait que ce n’était pas notre jeu. Nous n’avons pas commencé avec l’intensité avec laquelle nous avons terminé. Il a raison de dire que nous avons fait beaucoup d’erreurs, mais cela peut arriver. Il faut retrouver notre niveau le plus rapidement possible et être prêt pour le prochain match. »

Il veut gagner le Ballon d’Or

« Oui, nous voulons gagner la Ligue des champions (rires) ! Mais oui, je veux les deux récompenses ! Les deux sont un rêve, surtout du côté du Barça, la Ligue des champions, ce serait incroyable. Évidemment, tous les joueurs veulent gagner le Ballon d’Or et celui qui dit non, ment. Être là à 18 ans, c’est quelque chose qui doit être valorisé et j’espère que cela se produira. »

Il a discuté avec Nico Williams de sa non-venue au Barça

« Oui, je lui ai parlé, mais je lui ai dit qu’au final, c’est sa carrière. Je suis trop jeune pour dire à qui que ce soit ce qu’il faut faire. La seule chose importante, c’est qu’il s’amuse et qu’il passe un bon moment là où il est et je suis content s’il est heureux. »