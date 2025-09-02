L’entraîneur de l’OL, Paulo Fonseca, aurait joué un rôle décisif pour convaincre le milieu anglais Tyler Morton de quitter Liverpool pour rejoindre les Gones.

Le mercato a refermé ses portes hier soir et l’OL est passé à côté de ses deux dernières cibles. Mais il n’empêche que le bilan est plutôt positif pour les Gones, qui réalisent un début de saison canon. Des recrues tirent déjà leur épingle du jeu, notamment Tyler Morton, déjà fondamental au milieu du terrain. Le Dauphiné a consacré un article à l’intersaison lyonnaise et révèle que Paulo Fonseca a joué un rôle déterminant dans la venue de plusieurs joueurs, dont celle de l’Anglais.

Fonseca a appelé Morton pour le convaincre

Le quotidien régional écrit : « En interne, on explique qu’il a joué un rôle prépondérant au moment de convaincre Tyler Morton de quitter Liverpool pour le club olympien. Le plan de jeu très détaillé et les attentes spécifiques qu’il a verbalisés ont rapidement convaincu le milieu de 22 ans et son entourage ». Comme quoi, il est important de laisser son entraîneur travailler sur le recrutement, ce que John Textor s’obstinait à ne pas faire…

Au rayon des bonnes nouvelles, Malick Fofana s’est entraîné avec la Belgique ce mardi. Il a fait du vélo avec une bonne partie de ses coéquipiers. Touché à la cheville droite en première période contre l’OM (1-0) dimanche, l’ailier va mieux mais il devrait cependant être préservé pour le premier match des Diables Rouges contre le Liechtenstein jeudi. Il devrait être opérationnel pour le prochain match de l’OL, à Rennes, après la trêve internationale.