Martin Satriano devrait se sentir bien seul à la pointe de l’attaque lyonnais cette saison. Malgré les nombreux départs offensifs enregistrés cet été – Alexandre Lacazette, Georges Mikautadze, Rayan Cherki et Thiago Almada –, l’OL a choisi de ne pas céder à la précipitation pour recruter deux attaquants.

L’OL avait pourtant exploré plusieurs pistes. Hier encore, le dossier Cristian Mujica avait animé l’après-midi, mais le club rhodanien ne pouvait pas investir davantage que 6 millions d’euros pour son transfert, un montant jugé insuffisant par le club vendeur. Dès lors, les agents ont tenté d’inonder Lyon de propositions : des noms comme Albion Rrahmani ou Kelechi Iheanacho ont même filtré dans la presse. Mais rien n’a réellement avancé, la faute à une position claire de Paulo Fonseca.

Fonseca a dit non à un buteur supplémentaire

Selon L’Équipe, le coach de l’OL a refusé de prendre le moindre risque en recrutant un joueur qui ne correspondrait pas à ses attentes sportives et humaines. « La priorité était de conserver l’équilibre du vestiaire, d’avoir des joueurs avec une bonne mentalité et en adéquation avec les attentes de Paulo », explique-t-on au club. Autrement dit, l’OL préfère miser sur la cohérence de groupe plutôt que de céder à un panic-buy qui pourrait s’avérer contre-productif.

Dans le sens des arrivées, Lyon s’est donc contenté de Martin Satriano, Adam Karabec, Pavel Sulc et Afonso Moreira pour compenser les pertes majeures. Pas de star offensive donc, mais des profils complémentaires et jugés capables de s’intégrer rapidement dans le projet de jeu de Fonseca. Reste que le départ du capitaine Lacazette laisse un vide que Satriano seul aura bien du mal à combler.