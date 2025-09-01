OL Mercato : un nouveau buteur dans le viseur !

L’OL foncerait sur Albion Rrahmani, le buteur kosovar du Sparta Prague.

La République Tchèque est à la mode cet été à Lyon et cela pourrait encore se vérifier. A la recherche d’un avant-centre suite aux départs d’Alexandre Lacazette et de Georges Mikautadze, l’OL ciblerait à présent Albion Rrahmani, le buteur kosovar du Sparta Prague.

Une offre de 6 M€ pour Rrahmani (Sparta Parague)

Selon Foot Mercato, une première offre est partie. Le club rhodanien a proposé 6 M€ pour l’international kosovar (14 sélections, 3 buts), auteur de 8 buts en 15 matches depuis le début de la saison. « Une proposition jugée insuffisante par l’écurie tchèque, qui réclame 8 M€ pour laisser partir son attaquant de pointe », croit savoir « FM ».