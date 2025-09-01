Si ce dernier jour du Mercato suscitait une grosse attente chez les supporters de l’OL, la triste réalité économique a finalement eu raison des ambitions du club… Dans l’incapacité de dénicher ses deux priorités de fin de marché.

Officialisation de Georges Mikautadze à Villarreal et arrivée actée de Martin Satriano (RC Lens) dans l’autre sens, un départ périphérique (Akouokou) en passe d’être annoncé… Et c’est finalement tout ! Alors que l’OL espérait recruter sur les dernières heures un ailier droit et un attaquant en plus de l’Uruguayen arrivé de l’Artois, Matthieu Louis-Jean et ses équipes se sont finalement cassés les dents sur leurs dossiers. Lancé dans une course au prêt et dans l’impossibilité d’avancer sur des recrues à titre onéreux (notamment à cause des 8 M€ dépensés plus tôt dans le Mercato pour Matt Turner !), l’OL n’a pas mis la main sur les moutons à cinq pattes espérés.

Pas de Panic-buy pour Lyon

Après avoir étudiés plusieurs options jusqu’aux dernières minutes, l’Olympique Lyonnais a finalement décidé de conserver l’équilibre de son vestiaire, faute d’avoir pu trouver des joueurs en adéquation avec les attentes de Paulo Fonseca, lequel a été sollicité pour donner son avis sur les ultimes pistes. Plutôt que de faire un panic-buy, l’OL a décidé de ne rien faire. Dans le sens des départs, un seul va finalement être annoncé : celui de Paul Akouokou en prêt sec vers l’Espagne. Enzo Molebe, sollicité par le FC Séville pour un prêt avec option d’achat, a finalement été retenu et pourrait avoir davantage sa chance dans les prochaines semaines pour compléter l’attaque au même titre qu’Alejandro Gomes Rodriguez.

L’OL garde la porte ouverte mais…

Si l’OL a bouclé son marché sans faire de renfort supplémentaire dans le temps imparti, le marché n’est pas pour autant complètement fini chez les Gones. Lyon a la possibilité de faire un joueur en joker dans les championnats français comme il l’avait fait l’an passé avec Jordan Veretout. Le marché des joueurs libres reste également ouvert toute l’année. Comme indiqué dès hier, c’est dans ce vivier que l’OL va rechercher le défenseur polyvalent (axial et latéral droit) ciblé en vue de la CAN. Les postes non pourvus pourraient également être recherchés sur cette liste mais en restant là aussi sur la logique précédente.

Bien évidemment la direction rhodanienne ne fera pas de folie sur les salaires donnés (aucun ne devrait dépasser les 200 000€ brut par mois), il y a quand même la possibilité de faire quelques coups sur les nombreux joueurs restés sur le carreau. A voir si un ou plusieurs d’entre eux pourront coché les cases au niveau des besoins.