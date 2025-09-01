L’ancien milieu de l’OL va revenir en France.

Pari de l’OL il y a cinq ans, Lucas Tousart avait passé cinq saisons en Allemagne. Passé par le Herta Berlin, puis par l’Union Berlin en 2023, l’ancien milieu des Gones va revenir en Ligue 1

Direction Brest pour Tousart

A 28 ans, Tousart est en effet sur le point de s’engager avec le Stade Brestois, en quête de renforts après un été marqué par de nombreux départs et un début de saison inquiétant. Il n’avait plus qu’un an de contrat à l’union Berlin.