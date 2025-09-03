Dans une vidéo, Romain Molina a complètement halluciné sur les conditions de l’arrivée de Breel Embolo à Rennes, un joueur dont l’AS Monaco voulait désespérément se débarrasser.

Dans une vidéo dont il a le secret, Romain Molina est revenu sur la dernière journée du mercato estival, qui a vu bon nombre de dossiers se débloquer. Notamment celui de plusieurs attaquants. Le journaliste d’investigation constate qu’il s’agit d’un véritable jeu de chaises musicales puisque Lens, qui voulait l’Auxerrois Lassine Sinayoko, a finalement recruté Odsonne Edouard, que visait l’OGC Nice, qui lorgnait également Sinayoko…

Le SRFC s’est fait avoir par l’agent d’Embolo

Molina a conclu sa vidéo par un point sur le Stade Rennais, un club qu’il supportait dans sa jeunesse. Le recrutement de Breel Embolo l’a fait halluciner dans la mesure où l’AS Monaco tenait absolument à s’en séparer, notamment à cause d’une hygiène de vie loin d’être irréprochable. Le club de la Principauté était prêt à le brader mais l’agent d’Embolo a fait monter les enchères en faisant croire qu’il avait d’autres touches, ce qui n’était pas vrai.

Au final, Breel Embolo a été transféré au Stade Rennais pour 14 M€, soit 1,5 M€ de plus que ce que l’AS Monaco avait payé en 2022 pour le recruter. Payer plus cher un flop, drôle d’affaire pour le SRFC !