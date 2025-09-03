FC Barcelone Mercato : une recrue surprise dans les valises de Bardghji ?
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

Rennes boucle le départ de Christopher Wooh !

Rennes boucle le départ de Christopher Wooh !
Louis Chrestian
3 septembre 2025

L’aventure rennaise de Christopher Wooh touche à sa fin, scellant un été d’agitation sans précédent en Bretagne. Le défenseur international camerounais s’apprête à rejoindre le Spartak Moscou, marquant le vingt-septième départ du Stade Rennais lors de ce mercato. Un chiffre vertigineux qui donnera aux supporters le vertige, tant il symbolise la révolution en cours chez les Rouge et Noir.

Pourquoi Wooh quitte Rennes ?

Arrivé plein de promesses, Christopher Wooh n’a jamais véritablement trouvé sa place dans la charnière défensive du Stade Rennais. Après trois saisons en dent de scie en Bretagne, il a peiné à convaincre et n’a jamais réussi à s’imposer durablement comme titulaire. Son début de saison 2025-2026, entaché par une expulsion lors de la deuxième journée contre Lorient, a précipité une décision de rupture devenue inéluctable.

Le club a également pris acte de la nécessité de renouveler en profondeur son effectif. Le choix fort opéré par la cellule de recrutement, sous la conduite de Loïc Désiré et Arnaud Pouille, a ouvert la porte à l’exfiltration d’un joueur qui s’était retrouvé sur le banc. Pour en savoir plus sur cette actualité, retrouvez le dossier complet sur Christopher Wooh vers un transfert au Spartak Moscou.

Trois saisons sans s’imposer chez les Rouge et Noir

En trois ans, Wooh aura disputé une soixantaine de rencontres sous le maillot rennais, sans jamais parvenir à devenir un cadre incontournable. Sur le terrain, son gabarit imposant et son jeu de tête étaient des atouts, mais il a souvent payé ses fautes de concentration et ses absences lors des grands rendez-vous. La deuxième journée de championnat aura été symptomatique : rouge direct après une faute engagée contre Lorient, coup d’arrêt brutal pour le défenseur, déjà fragilisé dans la hiérarchie.

Cette tension, ajoutée à l’épisode marquant de l’hospitalisation de Christopher Wooh après son expulsion contre Lorient, a contribué à rendre son avenir rennais incertain dès la fin août.

Un mercato record au Stade Rennais : déjà 27 départs

Ce transfert est tout sauf anecdotique : il vient ponctuer un été totalement inédit pour le Stade Rennais, qui atteint la barre symbolique des 27 départs. Le marché des transferts 2025 restera dans l’histoire du club : jamais Rennes n’avait connu une telle saignée.

Cet exode massif, piloté avec fermeté par le duo Loïc Désiré – Arnaud Pouille, rebat les cartes et ouvre une nouvelle ère dans la formation bretonne. L’objectif : bâtir un effectif rajeuni et compétitif, après une saison jugée trop irrégulière. Pour suivre les dernières évolutions du dossier, consultez le point officiel sur le défenseur de Rennes Christopher Wooh au Spartak Moscou.

Ligue 1MercatoStade Rennais
#A la une#TRANSFERTS

Les plus lus

test
Compétitions...

test

Par Wladimir DELCROS
Le directeur sportif du FC Barcelone, Deco.
FC Barcelone...

FC Barcelone Mercato : une recrue surprise dans les valises de Bardghji ?

Par Bastien Aubert
Stade Rennais Mercato : Greenwood déçu que Quentin Merlin quitte l’OM
OM...

Stade Rennais Mercato : Greenwood déçu que Quentin Merlin quitte l’OM

Par Laurent Hess
Derek Cornelius (OM)
Mercato...

OM Mercato : Cornelius courtisé, une vente a rapporté un petit pactole pour recruter ! 

Par Bastien Aubert
La joie des joueurs du PSG après un but marqué contre l'Atlético Madrid au Mondial des Clubs.
Mercato...

PSG Mercato : le chouchou de Luis Enrique fait capoter l’arrivée de Rodrigo Mora 

Par Bastien Aubert
Le milieu du RC Lens Neil El Aynaoui célébrant l'un de ses buts face à l'AS Monaco.
Mercato...

RC Lens Mercato : Neil El Aynaoui pour 25 M€ à l’AS Roma, le juste prix ?

Par William Tertrin
Le président de l'OM, Pablo Longoria, et son directeur sportif, Medhi Benatia.
ASSE...

Les infos du jour : revirements à l’OM et au PSG, ventes en vue à l’ASSE, coup dur au FC Barcelone

Par Raphaël Nouet
Nathan Ngoy lors du match amical du Standard de Liège avec le RC Lens.
LOSC...

LOSC Mercato : c’est officiel pour Nathan Ngoy !

Par Raphaël Nouet
Dylan Batubinsika lors de son dernier match officiel avec l'ASSE contre Toulouse.
ASSE...

ASSE Mercato : nouvelle piste pour un Vert poussé vers la sortie

Par Raphaël Nouet
José Mourinho lors d'un match de championnat turc.
Ligue 1...

PSG : Mourinho donne le Ballon d’Or à un Parisien inattendu plutôt qu’à Yamal

Par Raphaël Nouet
La présidente de l'OL, Michele Kang, lors de la finale du Mondial des Clubs.
Ligue 1...

OL : Kang a finalisé un deal à plusieurs millions

Par Raphaël Nouet
ASSE : les premiers enseignements des matchs amicaux
ASSE...

ASSE : les premiers enseignements des matchs amicaux

Par Fabien Chorlet
Marc-André ter Stegen lors d'un match de la sélection allemande.
FC Barcelone...

FC Barcelone : ter Stegen prend une grande décision et impacte directement une recrue

Par Raphaël Nouet
Un journaliste de beIN tenant un micro orné du nom de la chaîne.
FC Nantes...

Droits TV : beIN fait planer une nouvelle menace sur le football français

Par Raphaël Nouet
Vitinha, lors de son dernier match sous le maillot de l'OM, face à Monaco.
Ligue 1...

OM : l’explication lunaire de Vitinha à son passage catastrophique à Marseille

Par Raphaël Nouet
Les présidents du FC Barcelone, Joan Laporta, et du PSG, Nasser al-Khelaïfi, au printemps 2021.
FC Barcelone...

FC Barcelone Mercato : le Qatar fait la paix et signe un gros chèque

Par Raphaël Nouet
Le latéral du Betis Romain Perraud devrait s'engager avec le LOSC.
LOSC...

LOSC Mercato : les Dogues ont fait une double crasse à l’OM !

Par Raphaël Nouet
Lamine Diack lors du match amical entre le FC Nantes et Guingamp cet été.
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : un départ officialisé

Par Raphaël Nouet
Rodrygo sortant du banc pendant le match entre le Real Madrid et le PSG.
Mercato...

Real Madrid Mercato : Liverpool va lancer les hostilités pour Rodrygo !

Par Raphaël Nouet
La joie de Luis Enrique après la qualification du PSG aux dépens du Real Madrid au Mondial des Clubs.
Ligue 1...

PSG : Luis Enrique sacré meilleur entraîneur de la planète !

Par Raphaël Nouet
Gustavo Mantuan lors d'un match du Zénit Saint-Pétersbourg.
Mercato...

OM Mercato : un ex du PSG offre un autre Brésilien pour faire oublier Paixao

Par Raphaël Nouet
Mercato : l’OM joue gros et fonce sur Gus Mantuan pour oublier Weah ?
Ligue 1...

Mercato : l’OM joue gros et fonce sur Gus Mantuan pour oublier Weah ?

Par Wladimir DELCROS
Stade Rennais Mercato : les conditions du SRFC pour Kalimuendo dévoilées, deux nouveaux clubs à l’affût
Mercato...

Stade Rennais Mercato : les conditions du SRFC pour Kalimuendo dévoilées, deux nouveaux clubs à l’affût

Par Laurent Hess
Énorme rebondissement pour Alexander Isak : Newcastle sous le choc, Liverpool rêve d’un coup de maître
Premier League...

Énorme rebondissement pour Alexander Isak : Newcastle sous le choc, Liverpool rêve d’un coup de maître

Par Wladimir DELCROS

Vidéos

Plus de vidéos
ASSE : les premiers enseignements des matchs amicaux
ASSE...

ASSE : les premiers enseignements des matchs amicaux

Par Fabien Chorlet
Nene Dorgeles, Samuel Lino et Armand Laurienté
Mercato...

OM Mercato : le débrief des 2 amicaux et les 3 alternatives à Paixao

Par Fabien Chorlet
Quentin Merlin et Valentin Rongier ont trahi le FC Nantes
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : Rongier au Stade Rennais, pire trahison de l’histoire du club ?

Par Fabien Chorlet
RC Lens Mercato : notre tri radical pour l’effectif de Pierre Sage
Mercato...

RC Lens Mercato : notre tri radical pour l’effectif de Pierre Sage

Par Fabien Chorlet
Marc-André ter Stegen, Ronald Araujo, Luis Diaz et Marcus Rashford animent le mercato estival du Barça
FC Barcelone...

FC Barcelone : notre Mercato idéal pour le Barça

Par Fabien Chorlet
OM Mercato : Fofana ou Paixão, qui serait le meilleur choix ?
Mercato...

OM Mercato : Fofana ou Paixão, qui serait le meilleur choix ?

Par Fabien Chorlet
ASSE : quelle suite de Mercato pour les Verts ?
ASSE...

ASSE : quelle suite de Mercato pour les Verts ?

Par Fabien Chorlet
OL Scouting : 8 pistes parfaites pour le Mercato low cost des Gones !
Ligue 1...

OL Scouting : 8 pistes parfaites pour le Mercato low cost des Gones !

Par Alexandre Corboz
Talkshow : l’OL en L1, les secrets du plan d’austérité de Michele Kang
Ligue 1...

Talkshow : l’OL en L1, les secrets du plan d’austérité de Michele Kang

Par Alexandre Corboz