L’association des Socios Verts va acheter 10.000 actions de l’ASSE. Les particuliers intéressés ont versé une somme symbolique en lien avec la date de création du club.

Mercredi, L’Equipe a révélé que l’association Socios Verts allait entrer dans le capital de l’AS Saint-Etienne. Une idée vieille de plusieurs années puisqu’elle existait déjà au temps de Bernard Caiazzo et Roland Romeyer. Kilmer Sports a autorisé cette arrivée qui passera par le rachat des 10.000 actions qui appartenaient à l’ancien dirigeant Vincent Tong-Cuong. Cela offrira 0,1% du capital à Socios Verts mais surtout un siège à l’assemblée générale du club, ce qui lui permettra de tout savoir.

19,33€ la participation minimale, comme l’année de création de l’ASSE

Le quotidien sportif explique que la direction stéphanoise a demandé 120.000€ pour les 10.000 actions, une somme à verser avant le 12 septembre. Et c’était bien parti puisque, mercredi, la barre des 110.000€ avait été franchie. Les particuliers qui souhaitaient investir dans ce projet pouvait verser au minimum 19,33€, soit l’année de la création du club ! Un clin d’œil sympa. Les entreprises et autres structures comme le département de la Loire devaient, eux, donner au minimum 420€.

Lancée début août, cette initiative a suscité un énorme engouement du côté de Saint-Etienne. La période était bien choisie puisque le recrutement XXL de Kilmer Sports fait de l’ASSE la grande favorite pour la remontée. Les résultats sont excellents, Geoffroy-Guichard plein à chaque match, c’était le moment parfait pour surfer sur cet enthousiasme débordant !