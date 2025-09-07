ASSE : le joli clin d’œil des Socios Verts pour l’achat des actions
L’association des Socios Verts va acheter 10.000 actions de l’ASSE. Les particuliers intéressés ont versé une somme symbolique en lien avec la date de création du club.
Mercredi, L’Equipe a révélé que l’association Socios Verts allait entrer dans le capital de l’AS Saint-Etienne. Une idée vieille de plusieurs années puisqu’elle existait déjà au temps de Bernard Caiazzo et Roland Romeyer. Kilmer Sports a autorisé cette arrivée qui passera par le rachat des 10.000 actions qui appartenaient à l’ancien dirigeant Vincent Tong-Cuong. Cela offrira 0,1% du capital à Socios Verts mais surtout un siège à l’assemblée générale du club, ce qui lui permettra de tout savoir.
19,33€ la participation minimale, comme l’année de création de l’ASSE
Le quotidien sportif explique que la direction stéphanoise a demandé 120.000€ pour les 10.000 actions, une somme à verser avant le 12 septembre. Et c’était bien parti puisque, mercredi, la barre des 110.000€ avait été franchie. Les particuliers qui souhaitaient investir dans ce projet pouvait verser au minimum 19,33€, soit l’année de la création du club ! Un clin d’œil sympa. Les entreprises et autres structures comme le département de la Loire devaient, eux, donner au minimum 420€.
Lancée début août, cette initiative a suscité un énorme engouement du côté de Saint-Etienne. La période était bien choisie puisque le recrutement XXL de Kilmer Sports fait de l’ASSE la grande favorite pour la remontée. Les résultats sont excellents, Geoffroy-Guichard plein à chaque match, c’était le moment parfait pour surfer sur cet enthousiasme débordant !