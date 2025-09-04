Revue de presse espagnole : blessure, tensions… la crise couve au FC Barcelone !

Voici la revue de presse espagnole en date du jeudi 4 septembre 2025. Au menu du jour : les tensions naissantes au sein du FC Barcelone et les mots forts de Gonzalo Garcia au Real Madrid.

SPORT : « Objectif Mondial »

Alors que l’Espagne débute ce soir en Bulgarie sa phase qualificative à la Coupe du Monde 2026, des tensions sont nées dans le vestiaire du FC Barcelone. Alors que Gavi et Fermin Lopez ne se parleraient plus, on apprend que Raphinha ne supporterait plus Marc-André Ter Stegen !

MUNDO DEPORTIVO : « Lamine comme LeBron »

Si Lopez a atténué les rumeurs de tensions avec Gavi, la blessure d’Alejandro Balde provoque un premier casse-tête pour Hansi Flick : le latéral gauche titulaire sera absent entre trois et quatre semaines. Un vrai coup dur pour le Barça.

AS : « Xabi m’a toujours montré sa confiance »

Révélation de la Coupe du Monde des Clubs cet été, Gonzalo Garcia garde la confiance de Xabi Alonso cette saison en Liga. « Ma priorité était de jouer au Real Madrid, sous n’importe quel numéro ! »

MARCA : « Le Mondial commence aujourd’hui »

Marca souligne le match difficile qui attend la Roja en Bulgarie en éliminatoires de la prochain Coupe du Monde. Début de la rencontre à 20h45. Demain, la France ira défier l’Ukraine.