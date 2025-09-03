FC Barcelone : coup dur pour Flick, un titulaire s’est blessé !

Le latéral gauche du FC Barcelone Alejandro Baldé s’est blessé à une cuisse lors de l’entraînement du jour. Il devrait être absent pour trois semaines.

Lors des trois premières journées de Liga, toutes disputées à l’extérieur (3-0 à Majorque, 3-2 à Levante, 1-1 au Rayo Vallecano), Hansi Flick a beaucoup fait tourner en défense. A droite, il a fait jouer Eric Garcia et Jules Koundé. Dans l’axe, Ronald Araujo, Pau Cubarsi, Andreas Christensen et aussi Eric Garcia. Mais à gauche, en revanche, il a systématiquement aligné Alejandro Baldé. Sans doute parce que son potentiel remplaçant, Gerard Martin, n’est vraiment pas au même niveau. Problème pour le FC Barcelone : Baldé vient de se blesser.

Baldé sera absent trois semaines

Sport annonce que le latéral gauche a quitté prématurément la session d’entraînement de ce mercredi en se plaignant de la cuisse droite. Il souffrirait du biceps fémoral et en aurait pour trois semaines d’absence. Outre les matches de la Roja, il devrait manquer la réception de Valence en Liga et le choc sur le terrain de Newcastle en Champions League. Ainsi que, peut-être, le déplacement à Oviedo le 21 septembre.

Il s’agit assurément d’un coup dur pour Hansi Flick, qui n’a pas de remplaçant du niveau de Baldé sous la main. La saison dernière, le Barça avait senti la différence quand Gerard Martin avait pris sa suite, notamment lors des deux rencontres des demi-finales de la Champions League contre l’Inter Milan (3-3 ; 3-4 a.p.)…