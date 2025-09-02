Notamment courtisé par Chelsea, qui était prêt à miser gros sur lui, Fermin Lopez est finalement resté au FC Barcelone. Il a expliqué n’avoir jamais songé à un départ.

Mundo Deportivo avait teasé dès le début de soirée une interview de Fermin Lopez faisant le point sur son vrai-faux départ. Le milieu offensif a été courtisé par Chelsea mais Hansi Flick a fait savoir qu’il comptait sur lui, même s’il ne part pas comme titulaire, et le FC Barcelone a suivi son entraîneur. L’Andalou de 22 ans, sous contrat jusqu’en 2029, assure n’avoir jamais douté et que le soutien de son coach avait été prépondérant.

« Ma priorité a toujours été le Barça »

« Ma priorité a toujours été le Barça. Je suis arrivé à 12 ans, c’était mon rêve d’être ici, de pouvoir atteindre la première équipe. C’est toujours une flatterie qu’il y ait un intérêt de la part d’autres clubs, mais la vérité est que j’ai toujours eu l’idée de rester au Barça et de pouvoir réussir ici. »

« La vérité est que l’affection des supporters m’a touché. Pas seulement cette semaine, depuis que je suis arrivé dans la première équipe, je me suis senti très aimé par les culés. Les propos d’Hansi Flick ont été très importants, car je me suis toujours battu pour être ici, pour jouer au Barça. Mon idée est de rester ici. Vous savez que dans le football, on ne sait jamais et il y a des choses qui ne dépendent pas de vous, mais ma priorité a toujours été de rester au Barça. »