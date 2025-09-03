Real Madrid : le FC Barcelone sème la zizanie chez les Merengue !

En répondant à des questions sur l’arbitrage réservé au FC Barcelone, Dani Carvajal s’est attiré les foudres du Real Madrid.

Ce mercredi, Mundo Deportivo se délecte de tensions apparues au sein du Real Madrid à cause du FC Barcelone. En cause, une interview de Dani Carvajal à la radio COPE dans laquelle le capitaine des Merengue revient sur les pénaltys obtenus et subis par les Blaugranas depuis le début de la saison. Surprise : loin de faire parler la rivalité séculaire entre les deux clubs, il a répondu de façon la plus honnête possible.

Carvajal n’aurait pas sifflé un pénalty contre le Barça

« Je ne sais pas si la faute sur Lamine (Yamal, contre le Rayo Vallecano) vaut un pénalty… La vérité, c’est que c’est une action qui semble être un fait du jeu. Personnellement, je n’aurais pas sifflé pénalty, mais je ne l’aurais pas sifflé non plus sur la main de Baldé lors de Levante-Barcelone. C’est une opinion totalement subjective, ce n’est pas du fanatisme. »

Carvajal n’a pas tort : le contact sur Yamal à Vallecas était très léger et la main de Baldé à Levante était totalement involontaire, sans compter qu’elle était le long de son corps. Mais cette déclaration n’aurait pas plu au sein du Real Madrid, selon MD, où l’entreprise de dénigrement systématique des arbitres ne souffre pas ce genre d’éclair de lucidité en faveur de l’ennemi juré.