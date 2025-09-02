Real Madrid : la petite phrase de Mbappé sur Vinicius qui en dit long sur leur relation

Interrogé par un jeune supporter de l’équipe de France sur Vinicius Jr, Kylian Mbappé s’est fendu d’une réponse courte et pas franchement convaincante…

Ce mardi, Clairefontaine avait ouvert ses portes au public. Les joueurs de l’équipe de France ont pu signer des autographes aux supporters après leur séance d’entraînement. Durant cette séquence, filmée par la FFF, un jeune fan a demandé à Kylian Mbappé si Vinicius Jr était gentil. L’attaquant du Real Madrid a répondu d’un « Oui, il est gentil » répété deux fois qui n’a pas franchement convaincu. Lui qui apprécie généralement les blagues ou les jeux de mots n’a pas semblé inspiré…

Des rapports toujours aussi tendus ?

Depuis son arrivée au Real Madrid en 2024, Kylian Mbappé voit sa relation avec Vinicius Jr scrutée à la loupe. L’ailier brésilien, qui était la star numéro un de la Maison Blanche et sa référence offensive, a du mal à accepter qu’un partenaire s’accapare la lumière. Son niveau a considérablement chuté depuis que le natif de Bondy évolue à ses côtés. Les médias espagnols, de même que Romain Molina, ne cessent de dire que les deux hommes se détestent et que leurs rares scènes de joie communes n’ont rien de spontané.

Depuis quatre mois, Xabi Alonso tente de faire cohabiter les deux superstars. Il y a du mieux sur le terrain mais on constate, via la réponse de Kylian Mbappé au jeune supporter de l’équipe de France, que ses rapports avec Vinicius Jr restent encore perfectibles.