Le coach du Real Madrid a évoqué la situation des deux Brésiliens ce vendredi.

Vincius n’a toujours pas prolongé au Real Madrid. Selon ESPN, l’écart entre les attentes de Vinicius Jr (30 M€) et la proposition du Real Madrid (20 M€) serait trop grand et entraînerait un arrêt total des discussions. La Maison Blanche, qui a offert un salaire de 30 M€ à Kylian Mbappé et s’attendait à ce que d’autres joueurs fassent la même demande, ne veut pas céder sur ce point. Et Vinicius, lui, veut gagner autant que son partenaire car il estime être aussi bon et avoir apporté bien plus au Real Madrid, où il joue depuis 2018.

Xabi Alonso compte sur Vinicius et Rodrygo

Hier, Xabi Alonso a évoqué la situation, et tordu le cou aux rumeurs de départ. « Vinicius ? Je suis très content de lui. Je veux qu’il fasse une grande saison. Ce sera un joueur fondamental de mon équipe », a-t-il expliqué. Et le Basque a également fait part de sa confiance pour Rodrygo. « Le meilleur poste de Rodrygo ? Il était bon sur l’aile gauche l’autre jour. Mais il peut aussi jouer 9 et il a déjà joué 10. Il jouait à l’aile droite la saison dernière. Il joue partout. » Plutôt clair !