La nouvelle vient renforcer l’avenir de l’OGC Nice sur le banc : Franck Haise vient d’apposer sa signature pour deux années supplémentaires, sécurisant son engagement jusqu’en 2029. Malgré plusieurs rumeurs et des sollicitations venues de Ligue 1, le coach affiche désormais sa volonté de s’inscrire dans la durée avec les Aiglons.

Un coach courtisé, désormais engagé sur la durée

Arrivé en 2024 en provenance de Lens, Haise n’a pas tardé à séduire sur la Côte d’Azur. Pourtant, son nom circulait avec insistance du côté de Rennes, où évolue l’ex-dirigeant lensois Arnaud Pouille. Malgré ce contexte et les contacts extérieurs, le technicien de 54 ans n’a jamais caché son bien-être à Nice.

Un nouveau contrat pour stabiliser l’OGC Nice

L’annonce, officialisée très prochainement, porte l’échéance du contrat de Franck Haise de 2027 à 2029. Ce choix s’impose alors que le club entend renforcer son identité et préserver la dynamique instaurée depuis le dernier mercato. À l’image de certains dossiers récents comme l’avenir de jeunes milieux prometteurs suivis en Ligue 1, Nice affirme son ambition de combinaison entre stabilité du staff et montée en puissance sportive.

Quels enjeux pour les saisons à venir ?

Avec un staff désormais sécurisé sur le long terme, l’OGC Nice marque un signal fort. La prolongation de Franck Haise consolide la construction d’un collectif compétitif autour d’une philosophie de jeu affirmée, tout en rassurant supporters et partenaires sur la vision du club. L’objectif est clair : installer les Aiglons parmi les prétendants aux premières places. L’engagement du technicien jusqu’en 2029 permet de travailler sereinement sur ces grands chantiers alors que la Ligue 1 reste un championnat très concurrentiel.