Leader de Ligue 2 avec 8 points en 4 journées, l’AS Saint-Etienne impressionne ses adversaires, notamment l’entraîneur de Montpellier, Zoumana Camara.

Rejointe à la dernière minute à Laval (3-3), en ouverture de la saison, et dans le dernier quart d’heure contre Grenoble (1-1) samedi dernier, les deux fois après avoir manqué plusieurs occasions de faire le break, l’ASSE ne compte « que » 8 points sur 12. Ce qui ne l’empêche pas d’être leader. Mais vu son potentiel, elle avait largement les moyens de faire carton plein lors des quatre premières journées. Un potentiel loué de tous, notamment de l’entraîneur de Montpellier, Zoumana Camara, qui a déclaré en conférence de presse qu’il voyait Saint-Etienne prendre rapidement ses distances en tête du championnat.

« Saint-Etienne, ils me semblent un cran au-dessus »

“Les premiers résultats de ce championnat montrent l’homogénéité. Il faut s’attendre à ça pendant un moment avant que, selon moi, une ou deux équipes parviennent à se détacher. Je pense notamment à Saint-Etienne. Ils me semblent un cran au-dessus mais, pour le reste, c’est assez homogène. On ne s’est pas fixé des temps de passage. Dans notre reconstruction, je cherche avant tout à ce que l’équipe retrouve de la solidité, un état d’esprit, de la combativité et de la confiance pour pouvoir jouer. Voilà ce que je veux que mon équipe retrouve. Je n’ai coché aucune date dans le calendrier pour des temps de passage. »

Quand on voit que les premiers ex aequo avec les Verts sont le promu nancéien et Pau, suivis du Red Star, que les favoris ont pris un faux départ, on se dit, comme l’ancien défenseur stéphanois, que l’ASSE pourrait rapidement tuer tout suspense pour le titre en Ligue 2 !