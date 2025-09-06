ASSE : un ambitieux de L2 reconnaît déjà la supériorité des Verts
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

ASSE : un ambitieux de L2 reconnaît déjà la supériorité des Verts

L'entraîneur de Montpellier, Zoumana Camara.
Raphaël Nouet
6 septembre 2025

Leader de Ligue 2 avec 8 points en 4 journées, l’AS Saint-Etienne impressionne ses adversaires, notamment l’entraîneur de Montpellier, Zoumana Camara.

Rejointe à la dernière minute à Laval (3-3), en ouverture de la saison, et dans le dernier quart d’heure contre Grenoble (1-1) samedi dernier, les deux fois après avoir manqué plusieurs occasions de faire le break, l’ASSE ne compte « que » 8 points sur 12. Ce qui ne l’empêche pas d’être leader. Mais vu son potentiel, elle avait largement les moyens de faire carton plein lors des quatre premières journées. Un potentiel loué de tous, notamment de l’entraîneur de Montpellier, Zoumana Camara, qui a déclaré en conférence de presse qu’il voyait Saint-Etienne prendre rapidement ses distances en tête du championnat.

« Saint-Etienne, ils me semblent un cran au-dessus »

“Les premiers résultats de ce championnat montrent l’homogénéité. Il faut s’attendre à ça pendant un moment avant que, selon moi, une ou deux équipes parviennent à se détacher. Je pense notamment à Saint-Etienne. Ils me semblent un cran au-dessus mais, pour le reste, c’est assez homogène. On ne s’est pas fixé des temps de passage. Dans notre reconstruction, je cherche avant tout à ce que l’équipe retrouve de la solidité, un état d’esprit, de la combativité et de la confiance pour pouvoir jouer. Voilà ce que je veux que mon équipe retrouve. Je n’ai coché aucune date dans le calendrier pour des temps de passage. »

Quand on voit que les premiers ex aequo avec les Verts sont le promu nancéien et Pau, suivis du Red Star, que les favoris ont pris un faux départ, on se dit, comme l’ancien défenseur stéphanois, que l’ASSE pourrait rapidement tuer tout suspense pour le titre en Ligue 2 !

ASSELigue 2
#A la une

Les plus lus

L'entraîneur de Montpellier, Zoumana Camara.
ASSE...

ASSE : un ambitieux de L2 reconnaît déjà la supériorité des Verts

Par Raphaël Nouet
Le journaliste de RMC Daniel Riolo.
Equipe de France...

Equipe de France : Riolo dédouane Deschamps pour Dembélé et tacle le PSG

Par Raphaël Nouet
Le propriétaire du RC Lens, Joseph Oughourlian.
Ligue 1...

RC Lens : Oughourlian ouvre la porte à une vente du club

Par Raphaël Nouet
Ousmane Dembélé et Désiré Doué se félicitant pendant le match entre le PSG et le SCO d'Angers.
Ligue 1...

PSG : le verdict est tombé pour Dembélé et Doué, l’un des deux manquera bien le Classico !

Par Raphaël Nouet
Franck McCourt et Nasser al-Khelaïfi
Ligue 1...

OM Mercato : coup de tonnerre, McCourt cherche de nouvelles ressources !

Par Bastien Aubert
Bollaert en fusion à Lens
Compétitions...

RC Lens : Bollaert prêt pour un immense coup de folie ce samedi ! 

Par Bastien Aubert
Luis Castro (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : blessé, Castro a tranché pour l’arrivée d’un joker 

Par Bastien Aubert
Josuha Guilavogui
ASSE...

OM Mercato : De Zerbi a validé un ex de l’ASSE et de Bordeaux pour faire oublier Rabiot ! 

Par Bastien Aubert
Julian Alvarez
FC Barcelone...

FC Barcelone Mercato : une star de Madrid rêve du Barça !

Par Bastien Aubert
Jérémy Gélin
Ligue 1...

Revue de presse : un exilé talentueux de Ligue 1 revient à Rennes ! 

Par Bastien Aubert
Mason Greenwood (OM)
Ligue 1...

OM : Greenwood de retour en Angleterre, la porte s’ouvre !

Par Bastien Aubert
Nico O'Reilly (Manchester City)
Mercato...

OL Mercato : Lyon a déniché un joker en or à Manchester City 

Par Bastien Aubert
Désiré Doué avec les Bleus
Equipe de France...

PSG : un premier diagnostic pour Doué, Paris en alerte rouge !  

Par Bastien Aubert
Herba Guirassy (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes : après Castro, un titulaire s’est blessé en sélection ! 

Par Bastien Aubert
L'entraîneur de l'ASSE, Eirik Horneland, lors d'un échauffement avant un match dans le Chaudron.
ASSE...

ASSE : Horneland a reçu une double bonne nouvelle avant la reprise de la L2

Par Bastien Aubert
Les Bleus en Ukraine
Ligue 1...

PSG : Dembélé et du très lourd absent face à l’OM ? 

Par Bastien Aubert
Jean-Louis Leca assistant à un entraînement du RC Lens.
Mercato...

RC Lens Mercato : Leca prépare un transfert surprise en Belgique !

Par Bastien Aubert
L'entraîneur du FC Nantes, Luis Castro.
FC Nantes...

FC Nantes : des nouvelles fraîches de Luis Castro 

Par Bastien Aubert
Lucas Beraldo (PSG)
FC Barcelone...

Revue de presse espagnole : De Jong out, le FC Barcelone fonce sur une recrue au PSG ! 

Par Bastien Aubert
Ivan Gazidis (ASSE)
ASSE...

ASSE : Kilmer Sports vient de frapper un nouveau double grand coup au Mercato ! 

Par Bastien Aubert
Hakim Ziyech
Mercato...

OM Mercato : retour de flamme pour Ziyech, deux départs en vue !

Par But ! Football Club
Ousmane Dembélé blessé avec les Bleus
Equipe de France...

Blessure de Dembélé : PSG – Bleus, la tension monte après Ukraine – France

Par Bastien Aubert
ASSE : Annan a déjà son mentor chez les Verts
ASSE...

ASSE : Annan a déjà son mentor chez les Verts

Par Laurent Hess
PSG Mercato : Abdou Diallo en route pour un nouveau défi
Mercato...

PSG Mercato : Abdou Diallo en route pour un nouveau défi

Par Laurent Hess

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Igor Paixao, Roberto De Zerbi et Mason Greenwood
Ligue 1...

OM : l’équipe type de De Zerbi avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Jonathan Gradit, Pierre Sage et Florian Thauvin
Ligue 1...

RC Lens : l’équipe type de Sage avec Thauvin

Par Fabien Chorlet
Joao Ferreira, Eirik Horneland et Lucas Stassin
ASSE...

ASSE : l’équipe type d’Horneland avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet