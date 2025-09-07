Revue de presse espagnole : un renfort de plus au FC Barcelone !

Voici la revue de presse espagnole en date du dimanche 7 septembre 2025. Au menu : le retour de Jude Bellingham se précise au Real Madrid tandis que Roony Bardghji pourra bien jouer en Liga sous le maillot du FC Barcelone.

MARCA : « TOUT EN JEU »

Si Marca fait sa Une sur la finale à venir de l’US Open entre Jannik Sinner et Carlos Alcaraz, on apprend que le retour de Jude Bellingham se précise au Real Madrid suite à sa blessure à l’épaule. Les délais seront raccourcis.

MUNDO DEPORTIVO : « Le nouveau Clasico »

Si MD parle tennis, on apprend que la Liga a informé le FC Barcelone qu’elle avait approuvé la licence de Roony Bardghji. Bien qu’inscrit en équipe B, le Suédois pourra jouer avec l’équipe première du Barça tout au long de la saison.

SPORT : « Aujourd’hui peut être un grand jour »

Ce dimanche, l’Espagne pourrait vibrer en tennis, football et Moto GP, avec respectivement Alcaraz, la Roja et Marc Marquez. Hansi Flick, de son côté, est préoccupé par le virus FIFA.

AS : « Le Clasico »

Si la finale entre Alcaraz et Sinner tient également la presse madrilène, le retour de blessure de Bellingham au Real Madrid devrait faire deux victimes dans le onze type de Xabi Alonso : Arda Güler et Franco Mastantuono.