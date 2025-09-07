Titulaire avec la Géorgie face à la Bulgarie (3-0), l’ailier de l’ASSE Zuriko Davitashvili a joué 83 minutes et été passeur décisif sur le deuxième but des siens.

Zuriko Davitashvili va revenir sur Saint-Etienne avec le moral gonflé à bloc ! Buteur jeudi dernier lors de la défaite de la Géorgie à domicile contre la Turquie (2-3), l’ailier de l’ASSE a été passeur décisif ce dimanche lors du succès de sa sélection sur la Bulgarie (3-0). Trouvé dos au but dans la surface adverse à la 43e, il a contrôlé le ballon et délivré une balle lobée à Gagnidze, qui a trompé le gardien bulgare d’une volée croisée. Une passe vraiment splendide.

Un but et une passe décisive pendant la quinzaine internationale

Grâce à ce succès, la Géorgie peut encore espérer se qualifier pour la Coupe du monde 2026. Dans le groupe E, la première place semble devoir revenir à l’Espagne. La deuxième, qui enverra en barrages, devrait se jouer entre la Turquie et la Géorgie. La défaite à domicile de jeudi dernier a été un coup dur pour les hommes de Willy Sagnol mais ceux-ci conservent toutes leurs chances.

Frustré de ne pas avoir pu quitter Saint-Etienne cet été, Davitashvili n’en a rien montré sur le terrain puisqu’il a marqué deux buts splendides face à Rodez (4-0) et à Boulogne (1-0). Cette belle forme s’est prolongée lors de la quinzaine internationale, ce qui est de bon augure avant le match de l’ASSE à Clermont samedi prochain.