Très ambitieux, l’entraîneur de l’ASSE, Eirik Horneland, a fait savoir que son ambition n’était pas seulement de remonter en Ligue 1 mais de qualifier les Verts pour une compétition européenne !

Après des premiers pas hésitants, Eirik Horneland a pris ses marques à Saint-Etienne. L’entraîneur norvégien, débarqué fin décembre, a fait ce qu’il a pu pendant six mois, sans pouvoir éviter la descente qui pendait au nez d’une équipe déséquilibrée. Mais cet été, il a eu à la fois son mot à dire sur le recrutement et tout le temps pour modeler ses troupes à son image, celle d’un homme humble, très travailleur mais également très ambitieux ! Pour preuve, dans l’interview accordée au Progrès et publiée ce jour, Horneland révèle que son objectif n’est pas seulement la remonté en L1 mais carrément une qualification européenne !

« Nous voulons ramener la famille de l’ASSE dans les compétitions européennes »

« La saison passée, l’objectif principal était de maintenir l’ASSE en Ligue 1. Nous n’y sommes pas parvenus, c’était difficile à accepter, mais ce qui s’est passé est terminé. Il s’agit maintenant de créer quelque chose de bien, de créer une certaine fierté à Saint-Étienne et dans ses environs. On veut créer du bon football et une bonne ambiance. Saint-Étienne est une équipe qui appartient à l’échelle européenne. Dans le futur, nous voulons ramener la famille de l’ASSE dans les compétitions européennes. »

Des propos qui vont plaire aux supporters, forcément sur la même longueur d’ondes que leur entraîneur. Eirik Horneland semble avoir bien compris où il avait mis les pieds et quelles sont les attentes d’un peuple vert qui a énormément souffert ces dernières années !